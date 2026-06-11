Este jueves 11 de junio de 2026, la plataforma de series y películas de Netflix estrenó una de las producciones que promete dar de qué hablar. Se trata de Las dos caras de la ley, un drama judicial tailandés que ya está escalando en el ranking mundial.
Netflix: el thriller de 8 capítulos que roza los límites de lo prohibido y es un éxito total
El thriller de suspenso que acaba de estrenar en Netflix y ya escala en el ranking mundial con su trama cargada de crímenes
Dirigida por Nottapon Boonprakob y Jakkarin Thepvong, la serie Las dos caras de la ley cuenta con apenas 8 capítulos llenos de suspenso y crímenes. La historia sigue a un joven abogado que ve como su vida cambia por completo cuando es acusado de asesinato. Convencido de que es inocente, recurre a una abogada capas de cruzar cualquier límite para ganar.
Netflix: de qué trata Las dos caras de la ley
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Las dos caras de la ley versa: "Un joven abogado acusado injustamente de un crimen brutal pone su vida en las manos de una avezada abogada defensora, quién intentará limpiar su nombre y descubrir la verdad".
La serie de Netflix sigue la historia de Mek (Nat Kitcharit), un joven y apasionado abogado que cree que la ley protege a los desfavorecidos. Pero su vida cambia por completo cuando lo acusan injustamente de asesinar al hijo de un poderoso jefe de policía.
Para limpiar su nombre, se ve obligado a asociarse con Jittri (Rhatha Phongam), una abogada implacable dispuesta a cruzar cualquier límite. Juntos deberán utilizar los vacíos legales del corrupto sistema judicial tailandés para sobrevivir y exponer la verdad.
Netflix: tráiler de Las dos caras de la ley, la nueva serie
Reparto de Las dos caras de la ley, serie de Netflix
- Rhatha Phongam
- Nat Kitcharit
- Atchareeya Potipipittanakorn
- Songsit Roongnophakunsri
Dónde ver la serie Las dos caras de la ley, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Las dos caras de la ley se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Las dos caras de la ley se puede ver en Netflix.
- España: la serie Las dos caras de la ley se puede ver en Netflix.