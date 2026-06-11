Netflix: el thriller de 8 capítulos que roza los límites de lo prohibido y es un éxito total

Dirigida por Nottapon Boonprakob y Jakkarin Thepvong, la serie Las dos caras de la ley cuenta con apenas 8 capítulos llenos de suspenso y crímenes. La historia sigue a un joven abogado que ve como su vida cambia por completo cuando es acusado de asesinato. Convencido de que es inocente, recurre a una abogada capas de cruzar cualquier límite para ganar.

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Netflix: de qué trata Las dos caras de la ley

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Las dos caras de la ley versa: "Un joven abogado acusado injustamente de un crimen brutal pone su vida en las manos de una avezada abogada defensora, quién intentará limpiar su nombre y descubrir la verdad".