Una joya en Netflix: la película dramática de 2 horas que no te dejará cerrar los ojos

Estamos hablando de Curvas de la vida, una película de 2012 dirigida por Robert Lorenz que tiene una duración de casi 2 horas. "Sí, evidentemente es una película de las de antes, y de la clase de las que sabemos lo que va a pasar, todo parecerá arruinarse y... Pero nos dejamos embaucar. Y disfrutarlo", declaró Pablo O. Scholz de Diario Clarín.

Por su parte, el crítico Leonardo D'Espósito de Revista Noticias destacó sobre esta oferta de Netflix: "Hay pocas películas que aúnen perfección técnica y narrativa clásica con una búsqueda del placer. En 'Curvas…' eso sucede para los personajes y para los agradecidos espectadores".