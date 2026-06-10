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Una joya en Netflix: la película dramática de 2 horas que no te dejará cerrar los ojos

Amy Adams y Clint Eastwood son los protagonistas de esta película dramática que es una joya escondida en Netflix

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Amy Adams es la protagonista de esta película de Netflix.

Amy Adams es la protagonista de esta película de Netflix.

La plataforma de series y películas de Netflix tiene joyas cinematográficas escondidas dentro de su catálogo. Tal es el caso de una producción protagonizada por Amy Adams y Clint Eastwood que propone un drama íntimo y optimista que eclipsó a la crítica.

Estamos hablando de Curvas de la vida, una película de 2012 dirigida por Robert Lorenz que tiene una duración de casi 2 horas. "Sí, evidentemente es una película de las de antes, y de la clase de las que sabemos lo que va a pasar, todo parecerá arruinarse y... Pero nos dejamos embaucar. Y disfrutarlo", declaró Pablo O. Scholz de Diario Clarín.

Por su parte, el crítico Leonardo D'Espósito de Revista Noticias destacó sobre esta oferta de Netflix: "Hay pocas películas que aúnen perfección técnica y narrativa clásica con una búsqueda del placer. En 'Curvas…' eso sucede para los personajes y para los agradecidos espectadores".

curvas de la vida

Netflix: de qué trata la película Curvas de la vida

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Curvas de la vida versa: "El gran cazatalentos de béisbol Gus Lobel, ya entrado en años y con cada vez menos vista, lleva a su hija a conocer al último candidato prometedor de su carrera".

Gus (Clint Eastwood) es un veterano ojeador de béisbol de edad avanzada que está perdiendo poco a poco la vista. Por ello decide viajar con su hija Mickey (Amy Adams) hasta Atlanta para observar a un joven talento. Pero las relaciones entre padre e hija han sido últimamente bastante conflictivas.

curvas de la vida (1)

Reparto de Curvas de la vida, película de Netflix

  • Clint Eastwood
  • Amy Adams
  • Justin Timberlake
  • John Goodman
  • Mathew Lillard
  • Robert Patrick
  • Scott Eastwood
  • Joe Massingill
  • Matt Bush
  • Chelcie Ross

Netflix: tráiler de la película Curvas de la vida

Embed - CURVAS DE LA VIDA - Trailer 2 Subtitulado HD - Oficial de Warner Bros. Pictures

Dónde ver la película Curvas de la vida, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Curvas de la vida se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Curvas de la vida se puede alquilar en Prime Video y Apple TV.
  • España: la película Curvas de la vida se puede alquilar en Prime Video y Apple TV.

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