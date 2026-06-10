La plataforma de series y películas de Netflix tiene joyas cinematográficas escondidas dentro de su catálogo. Tal es el caso de una producción protagonizada por Amy Adams y Clint Eastwood que propone un drama íntimo y optimista que eclipsó a la crítica.
Una joya en Netflix: la película dramática de 2 horas que no te dejará cerrar los ojos
Amy Adams y Clint Eastwood son los protagonistas de esta película dramática que es una joya escondida en Netflix
Estamos hablando de Curvas de la vida, una película de 2012 dirigida por Robert Lorenz que tiene una duración de casi 2 horas. "Sí, evidentemente es una película de las de antes, y de la clase de las que sabemos lo que va a pasar, todo parecerá arruinarse y... Pero nos dejamos embaucar. Y disfrutarlo", declaró Pablo O. Scholz de Diario Clarín.
Por su parte, el crítico Leonardo D'Espósito de Revista Noticias destacó sobre esta oferta de Netflix: "Hay pocas películas que aúnen perfección técnica y narrativa clásica con una búsqueda del placer. En 'Curvas…' eso sucede para los personajes y para los agradecidos espectadores".
Netflix: de qué trata la película Curvas de la vida
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Curvas de la vida versa: "El gran cazatalentos de béisbol Gus Lobel, ya entrado en años y con cada vez menos vista, lleva a su hija a conocer al último candidato prometedor de su carrera".
Gus (Clint Eastwood) es un veterano ojeador de béisbol de edad avanzada que está perdiendo poco a poco la vista. Por ello decide viajar con su hija Mickey (Amy Adams) hasta Atlanta para observar a un joven talento. Pero las relaciones entre padre e hija han sido últimamente bastante conflictivas.
Reparto de Curvas de la vida, película de Netflix
- Clint Eastwood
- Amy Adams
- Justin Timberlake
- John Goodman
- Mathew Lillard
- Robert Patrick
- Scott Eastwood
- Joe Massingill
- Matt Bush
- Chelcie Ross
Netflix: tráiler de la película Curvas de la vida
Dónde ver la película Curvas de la vida, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Curvas de la vida se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Curvas de la vida se puede alquilar en Prime Video y Apple TV.
- España: la película Curvas de la vida se puede alquilar en Prime Video y Apple TV.