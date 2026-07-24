El actor Johnny Depp protagonizó una aparición totalmente inesperada este jueves en el célebre festival Comic-Con de San Diego, donde sorprendió al público con una radical transformación física.
Johnny Depp reapareció en la Comic-Con de San Diego con un cambio físico impactante: quedó irreconocible
El actor irrumpió caracterizado como Ebenezer Scrooge para promocionar su nueva película con Paramount, marcando su gran regreso a las producciones de Hollywood tras el polémico juicio con Amber Heard
La figura de Hollywood se presentó caracterizada como el personaje principal de "Ebenezer", su próxima película, la cual propone un nuevo enfoque del clásico Cuento de Navidad. Esta interpretación representa el primer gran proyecto mainstream del actor en los Estados Unidos tras el escandaloso juicio que libró contra su expareja Amber Heard.
En esta producción de Paramount, dirigida por Ti West, Depp se pondrá en la piel del mítico Ebenezer Scrooge. El largometraje tiene su estreno programado para este 13 de noviembre.
Así fue la sorprendente reaparición de Johnny Depp
La irrupción del actor ocurrió durante la tarde del jueves frente a una tienda ambientada como "Scrooge and Marley", ubicada en el distrito Gaslamp de San Diego. Aunque nadie sabía con certeza si se trataba de él, su presencia era rumoreada a raíz del adelanto del film que se había viralizado previamente.
Para ambientar el lugar con espíritu navideño -a pesar de la época del año-, la presentación comenzó con un coro interpretando villancicos. Acto seguido hizo su aparición Depp, completamente irreconocible gracias a un elaborado trabajo de maquillaje y al vestuario característico del viejo gruñón.
Sin salir un segundo de su papel, preguntó con voz ronca a los presentes: “¿Ustedes no tienen trabajo? Parece que tienen mucho tiempo libre”. Ante el asombro del público, alguien le gritó: “¡Buenos días, señor Scrooge!”, a lo que el actor respondió con marcada antipatía: “¿Qué tienen de buenos?”.
Como si fuera poco interactuó con fanáticos que personificaban a los personajes más icónicos de Depp como Willy Wonka y Jack Sparrow.
Un elenco estelar y el regreso al "mainstream"
La película Ebenezer, dirigida por el realizador detrás de X, cuenta con un reparto de primer nivel integrado por Rupert Grint, Andrea Riseborough, Sam Claflin, Daisy Ridley, Arthur Conti, Ellie Bamber, Henry Lloyd-Hughes, Charlie Murphy, Tramell Tillman e Ian McKellen.
A comienzos de este año, tras revelarse el primer avance del proyecto, Depp se refirió a este desafío actoral: “Es un privilegio extraordinario. La historia de Scrooge me fascinó siempre desde que era un chico”.
Este papel marca el retorno formal de Depp al sistema de grandes estudios tras el período de cancelación que atravesó a raíz del conflicto legal con Amber Heard -del cual resultó favorecido en los tribunales-. Cabe recordar que durante ese proceso el actor llegó a ser reemplazado por un colega en una importante saga del universo de Harry Potter, la cual había sido su última gran superproducción hasta la fecha.
En pocas palabras
- Johnny Depp: Reapareció en la Comic-Con de San Diego con un impactante cambio físico.
- Próximo proyecto: Se presentó caracterizado como Ebenezer Scrooge para promocionar su nueva película.
- Regreso a Hollywood: Marca su primer gran proyecto tras el polémico juicio con Amber Heard.