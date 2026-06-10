Netflix recrea uno de los asesinatos más impactantes de ETA y que dejó una huella imborrable en la sociedad española

Embed - Miguel Ángel Blanco: las 48 horas que lo cambiaron todo | Tráiler oficial | Netflix España

El 12 de julio, tres terroristas introdujeron a Blanco en el baúl de un auto y lo llevaron a una pista forestal de la localidad de Lasarte-Oria, en Guipúzcoa. Uno de ellos le disparó dos veces en la cabeza. Blanco no murió en el acto. Más tarde, dos hombres que caminaban por el campo en Azokaba descubrieron poco después a Blanco aún con vida. Fue trasladado a la Residencia Sanitaria Nuestra Señora de Aránzazu, pero no se pudo hacer nada por él.

Este proyecto de Netflix es producido por The Tintirin Team, y reconstruye los dos agónicos días de 1997 que marcaron un antes y un después en la sociedad española y cuenta, como mayor novedad, con la participación institucional de Su Majestad el Rey Felipe VII.

Es la primera vez que el monarca forma parte de un proyecto de este tipo. Felipe VI, que en aquel entonces era Príncipe de Asturias y tenía 29 años, la misma edad que tenía el concejal de Ermua al morir.

Embed - Netflix España on Instagram: "Primer vistazo a ‘Miguel Ángel Blanco: las 48 horas que lo cambiaron todo’, película documental sobre uno de los asesinatos más impactantes de ETA que dejó una huella imborrable en la sociedad española. Disponible el 10 de julio." View this post on Instagram

El documental de Netflix es fruto de un exhaustivo trabajo de investigación de meses, utilizando más de 180 horas de material de archivo y el testimonio de 30 personas para narrar el secuestro que mantuvo en vilo a todo el país. Por ejemplo, aparecen el expresidente José María Aznar, el exministro Jaime Mayor Oreja, la hermana de la víctima, María del Mar Blanco, y el entonces alcalde Carlos Totorika.