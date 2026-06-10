Una de las mayores ventajas de Netflix es que esta plataforma de streaming le brinda a su usuarios producciones de una excelente calidad. Ahora esta productora ha confirmado el estreno de un documental que promete cambiar la forma en cómo vemos la historia.
Netflix recrea uno de los asesinatos más impactantes de ETA y que dejó una huella imborrable en la sociedad española
Es uno de los documentales más importantes en la historia de Netflix y cuenta con el testimonio del rey Felipe VII de España
Se trata del documental 'Miguel Ángel Blanco: las 48 horas que lo cambiaron todo', la cual retrata una de las masacres más impactantes perpetradas por ETA.
¿De qué trata 'Miguel Ángel Blanco: las 48 horas que lo cambiaron todo'?
Este documental de Netflix reconstruye el secuestro de Miguel Ángel Blanco, un político español. El jueves 10 de julio de 1997, Blanco fue secuestrado por tres miembros de la banda terrorista ETA, que exigieron a cambio el acercamiento de todos los presos de la organización terrorista a las cárceles del País Vasco. El secuestro generó una importante reacción social en contra de ETA. Dos días después, se convocó en Bilbao una manifestación contra el secuestro de Blanco. Fue la mayor manifestación contra ETA de la historia, reuniendo hasta 500 000 personas.
El 12 de julio, tres terroristas introdujeron a Blanco en el baúl de un auto y lo llevaron a una pista forestal de la localidad de Lasarte-Oria, en Guipúzcoa. Uno de ellos le disparó dos veces en la cabeza. Blanco no murió en el acto. Más tarde, dos hombres que caminaban por el campo en Azokaba descubrieron poco después a Blanco aún con vida. Fue trasladado a la Residencia Sanitaria Nuestra Señora de Aránzazu, pero no se pudo hacer nada por él.
Este proyecto de Netflix es producido por The Tintirin Team, y reconstruye los dos agónicos días de 1997 que marcaron un antes y un después en la sociedad española y cuenta, como mayor novedad, con la participación institucional de Su Majestad el Rey Felipe VII.
Es la primera vez que el monarca forma parte de un proyecto de este tipo. Felipe VI, que en aquel entonces era Príncipe de Asturias y tenía 29 años, la misma edad que tenía el concejal de Ermua al morir.
El documental de Netflix es fruto de un exhaustivo trabajo de investigación de meses, utilizando más de 180 horas de material de archivo y el testimonio de 30 personas para narrar el secuestro que mantuvo en vilo a todo el país. Por ejemplo, aparecen el expresidente José María Aznar, el exministro Jaime Mayor Oreja, la hermana de la víctima, María del Mar Blanco, y el entonces alcalde Carlos Totorika.