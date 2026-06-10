Marcelo D'Agostino: escándalo y denuncia en la Corte por la filtración de chats de la jueza del caso

Rafael Escot fue el juez técnico del primer juicio por jurados. Foto: Prensa Poder Judicial. El juez penal Rafael Escot admitió haberle pasado a Marcelo D'Agostino las capturas de pantalla del grupo de Whatsapp que compartía con colegas y ex colegas. "Lo hice porque es mi amigo y también tiene derecho, como cualquier ciudadano, a ser juzgado por un juez imparcial y no por alguien que ya tiene una postura tomada sobre él", dijo tras ser denunciado en la Suprema Corte por 9 miembros del grupo "Hay juec@s en Berlín".

La denuncia en la Corte por la filtración de chats

Los jueces penales en actividad Diego Lusverti, Eduardo Martearena, Carolina Colucci, Mónica Romero, María Laura Guajardo, María Belén Salido y Mateo Bermejo, y los ya retirados Agustín Chacón y Gabriela Urciuolo denunciaron al juez Rafael Escot por haber filtrado chats privados y le pidieron a la Suprema Corte de Justicia que ordene, en forma urgente, el secuestro y peritaje informático de los dos teléfonos celulares del magistrado.

El objetivo es determinar, desde la Justicia y mediante especificaciones técnicas y registración de números de contacto, lo que los denunciantes ya habían determinado luego de la recusación contra Salido que habían presentado Daniel Sosa Arditi y Eduardo De Oro, los defensores de Marcelo D'Agostino, -incluso bajo la supervisión de una escribana pública-: que Escot filtró los chats.

María Belén Salido-Jueza La jueza penal María Belén Salido, parte del grupo de Whatsapp de jueces y jueces retirados donde opinó sobre la suerte procesal de Marcelo D'Agostino. Fue recusada por el contenido de los chats de abril y por no haberse apartado días atrás, cuando fue elegida para intervenir.

La sangre llegó al río: jueces en privado

Casi en simultáneo con la presentación en la Sala Administrativa de la Suprema Corte de Justicia que integran Dalmiro Garay, Omar Palermo y Julio Ramón Gómez, la sangre llegó al río este miércoles cuando todos los protagonistas se reunieron privadamente.

La tensión fue altísima y hubo durísimos calificativos. Los denunciantes le enrostraron a Escot haber filtrado los chats a la defensa técnica de Marcelo D'Agostino, lo que -para ellos- implicaba la violación de la privacidad y la confianza que se prodigaban los integrantes del grupo de Whatsapp "Hay juec@s en Berlín".

A su turno, el magistrado les confesó que sí, que efectivamente él le había pasado las capturas de pantalla al ex funcionario provincial porque es su "amigo" y porque consideraba que Salido debió inhibirse y apartarse del caso días atrás, cuando fue elegida para intervenir, siendo que el 10 de abril -cuando en el grupo hablaban de la renuncia de D'Agostino- ya había sentado una postura personal sobre la suerte procesal del imputado cuando se aventuró sobre su futuro al escribir: "Uyy, seguro que le piden prisión preventiva jejej”.

marcelo dagostino.jpg Marcelo D'Agostino renunció al Ejecutivo tras haber sido denunciado por una ex pareja. Hoy está imputado por coacciones agravadas en contexto de violencia de género y tenencia ilegal de arma de guerra. También lo investigan por abuso sexual.

Los jueces que denunciaron a su par Rafael Escot, de larga carrera en el Poder Judicial, aseguraron, en el escrito dirigido a la Suprema Corte de Justicia, que este magistrado "alteró" la configuración de su celular y pidieron que se determine si las capturas de pantalla también fueron enviadas a algún contacto ajeno al grupo y se constate "la interacción del juez Escot con los defensores De Oro y Sosa Arditi, con D'Agostino y/o con familiares y/o allegados a éstos".

Cómo arrancó el escándalo

Los abogados defensores de D'Agostino, ex funcionario imputado por amenazas en contexto de violencia de género contra una ex pareja y portación ilegal de arma de fuego de guerra, recusaron a la jueza penal colegiada María Belén Salido y pidieron que se aparte del caso por "temor fundado de parcialidad" como consecuencia de publicaciones sobre el imputado en un grupo de Whatsapp con otros magistrados.

La jueza María Belén Salido integra, junto con sus colegas Eleonora Arenas y Mauricio Juan, el Tribunal designado por sorteo para resolver si la conjueza Julieta Pina González sigue o no en funciones para resolver planteos que vayan apareciendo en la causa contra Marcelo D'Agostino, tras la recusación presentada por Elena Quintero -abogada de la denunciante-, que cuestionó su participación por ser conjueza lo que, dijo, lesiona el principio de juez natural por carecer de raigambre constitucional, cuestión zanjada y rechazada por la Corte en otros casos.

Los abogados de Marcelo D'Agostino le atribuyen a la jueza María Belén Salido haberse referido al imputado de este modo, al comentar una noticia periodística sobre el caso: “Uyy, seguro que le piden prisión preventiva jejej”.

Ahí está, para ellos, el "temor fundado de parcialidad".