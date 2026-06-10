La filtración de chats del grupo de Whatsapp "Hay juec@s en Berlín", integrado por jueces penales en actividad y jubilados, motivó no sólo que los abogados defensores de Marcelo D'Agostino recusaran por "temor de parcialidad" a María Belén Salido por haberse manifestado sobre la situación procesal del ex funcionario en abril y no haberse inhibido días atrás, cuando, por sorteo, fue elegida para intervenir en el caso.
Marcelo D'Agostino: escándalo y denuncia en la Corte por la filtración de chats de la jueza del caso
Jueces jubilados y en actividad denunciaron ante al magistrado Rafael Escot, por filtrar chats privados del grupo de Whatsapp "Hay juec@s en Berlín"
También derivó en una denuncia administrativa presentada este miércoles en la Suprema Corte de Justicia contra el juez Rafael Escot -uno de los miembros del grupo virtual- por haberle entregado al imputado capturas de pantalla que involucran a Salido y a otros magistrados "para favorecer a la defensa técnica".
"El daño, además, excede a la magistrada recusada y a esta causa -dijeron los denunciantes-. La filtración compromete la confianza recíproca sin la cual los integrantes de un mismo cuerpo no pueden deliberar con libertad, y proyecta hacia la sociedad la imagen más corrosiva que puede recibir un Poder Judicial: la de que, dentro de él, hay magistrados que operan en secreto al servicio de las partes. Es la apariencia misma de imparcialidad, sobre la que descansa la legitimidad del sistema la que resulta comprometida".
La denuncia en la Corte por la filtración de chats
Los jueces penales en actividad Diego Lusverti, Eduardo Martearena, Carolina Colucci, Mónica Romero, María Laura Guajardo, María Belén Salido y Mateo Bermejo, y los ya retirados Agustín Chacón y Gabriela Urciuolo denunciaron al juez Rafael Escot por haber filtrado chats privados y le pidieron a la Suprema Corte de Justicia que ordene, en forma urgente, el secuestro y peritaje informático de los dos teléfonos celulares del magistrado.
El objetivo es determinar, desde la Justicia y mediante especificaciones técnicas y registración de números de contacto, lo que los denunciantes ya habían determinado luego de la recusación contra Salido que habían presentado Daniel Sosa Arditi y Eduardo De Oro, los defensores de Marcelo D'Agostino, -incluso bajo la supervisión de una escribana pública-: que Escot filtró los chats.
La sangre llegó al río: jueces en privado
Casi en simultáneo con la presentación en la Sala Administrativa de la Suprema Corte de Justicia que integran Dalmiro Garay, Omar Palermo y Julio Ramón Gómez, la sangre llegó al río este miércoles cuando todos los protagonistas se reunieron privadamente.
La tensión fue altísima y hubo durísimos calificativos. Los denunciantes le enrostraron a Escot haber filtrado los chats a la defensa técnica de Marcelo D'Agostino, lo que -para ellos- implicaba la violación de la privacidad y la confianza que se prodigaban los integrantes del grupo de Whatsapp "Hay juec@s en Berlín".
A su turno, el magistrado les confesó que sí, que efectivamente él le había pasado las capturas de pantalla al ex funcionario provincial porque es su "amigo" y porque consideraba que Salido debió inhibirse y apartarse del caso días atrás, cuando fue elegida para intervenir, siendo que el 10 de abril -cuando en el grupo hablaban de la renuncia de D'Agostino- ya había sentado una postura personal sobre la suerte procesal del imputado cuando se aventuró sobre su futuro al escribir: "Uyy, seguro que le piden prisión preventiva jejej”.
Los jueces que denunciaron a su par Rafael Escot, de larga carrera en el Poder Judicial, aseguraron, en el escrito dirigido a la Suprema Corte de Justicia, que este magistrado "alteró" la configuración de su celular y pidieron que se determine si las capturas de pantalla también fueron enviadas a algún contacto ajeno al grupo y se constate "la interacción del juez Escot con los defensores De Oro y Sosa Arditi, con D'Agostino y/o con familiares y/o allegados a éstos".
Cómo arrancó el escándalo
Los abogados defensores de D'Agostino, ex funcionario imputado por amenazas en contexto de violencia de género contra una ex pareja y portación ilegal de arma de fuego de guerra, recusaron a la jueza penal colegiada María Belén Salido y pidieron que se aparte del caso por "temor fundado de parcialidad" como consecuencia de publicaciones sobre el imputado en un grupo de Whatsapp con otros magistrados.
La jueza María Belén Salido integra, junto con sus colegas Eleonora Arenas y Mauricio Juan, el Tribunal designado por sorteo para resolver si la conjueza Julieta Pina González sigue o no en funciones para resolver planteos que vayan apareciendo en la causa contra Marcelo D'Agostino, tras la recusación presentada por Elena Quintero -abogada de la denunciante-, que cuestionó su participación por ser conjueza lo que, dijo, lesiona el principio de juez natural por carecer de raigambre constitucional, cuestión zanjada y rechazada por la Corte en otros casos.
Los abogados de Marcelo D'Agostino le atribuyen a la jueza María Belén Salido haberse referido al imputado de este modo, al comentar una noticia periodística sobre el caso: “Uyy, seguro que le piden prisión preventiva jejej”.
Ahí está, para ellos, el "temor fundado de parcialidad".