Grave denuncia: Marcelo D'Agostino recusó a una jueza tras la filtración de chats con otros jueces

La fiscalía también investiga a Marcelo D'Agostino por el delito de abuso sexual, también denunciado en abril por la ex pareja. Esta etapa de la pesquisa está frenada porque la denunciante no está en condiciones de someterse a los peritajes psicológicos.

El caso D'Agostino y los escandalosos chats entre jueces

Los abogados de Marcelo D'Agostino le atribuyen a la jueza María Belén Salido haberse referido al imputado de este modo, al comentar una noticia periodística sobre el caso: “Uyy, seguro que le piden prisión preventiva jejej”. Ahí está, para ellos, el "temor fundado de parcialidad".

Del intercambio de mensajes y opiniones participan otros integrantes del grupo. Uno de ellos le responde a Salido: “Que tarde” “Con esa calificación tendrían que detenerlo, o me equivoco”. Un tercer miembro del grupo expresa “Es la 2da????” “Por lo menos nos salvamos de que sea Ministro de la Corte o Procurador…”

A los efectos de que un Tribunal superior trate la recusación de la jueza María Belén Salido, los defensores de D'Agostino pidieron que se llame a declarar como testigos a otros dos jueces penales colegiados: Diego Lusverti y Eduardo Martearena.

El juez Eduardo Martearena. Juez Eduardo Martearena.

Y que se les pregunte si leyeron las opiniones de la jueza Salido acerca de la situación procesal de Marcelo D'Agostino.

Qué dijeron los abogados de Marcelo D'Agostino

En el escrito de recusación a la jueza María Belén Salido, señalaron: "El comentario realizado por la recusada puede ser interpretado como una ironía o como una burla hacia el imputado ya que expresa risa ante la posible detención del mismo. Sea cual fuere la interpretación que hagamos de ese comentario esta claro que habiendo tomado el imputado conocimiento de esta circunstancia constituye una circunstancia que objetivamente hace dudar de la imparcialidad de la magistrada".

También abordaron el tratamiento posterior, a cargo de otros jueces en el mismo grupo: "El contexto de los otros comentarios realizados como consecuencia de la noticia hacia la persona del imputado por los demás integrantes del grupo son negativos, lo que lleva a pensar que todos los que opinaban estaban de acuerdo en sus opiniones desfavorables hacia el imputado. Esto, sin duda alguna, genera un temor fundado de parcialidad, entendida en desmedro del derecho de defensa del acusado".

Antecedente escandaloso: Próvolo 2

Hay un antecedente escandaloso en la Justicia de Mendoza en cuanto a opiniones vertidas por magistrados en grupos de Whatsapp acerca de personas imputadas en procesos penales.

En 2021, a poco de comenzar el segundo juicio por el caso Próvolo, el juez penal Horacio Cadile -designado para conducir el proceso- fue recusado y finalmente se apartó tras la denuncia de que se había referido a la entonces imputada Kumiko Kosaka, a quien debía juzgar en los días siguientes, como "amante".

Kumiko Kosaka.Fallo Próvolo.jpeg La previa del juicio Próvolo 2 estuvo salpicada por un escándalo por chats entre un juez del juicio y otros magistrados. Cristian Lozano/Diario UNO.

También, como en el caso de la jueza Salido, en un grupo de Whatsapp que compartía con colegas.

A raíz de este episodio, Cadile fue denunciado en el Jury de Enjuiciamiento, que desestimó la denuncia de los abogados de la monja japonesa.