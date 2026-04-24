Marcelo D'Agostino declaró como imputado y negó haber amenazado a la ex pareja que lo denunció

Mientras la fiscal Valeria Bottino avanza en la pesquisa por otros delitos denunciados contra D'Agostino, como abuso sexual y lesiones, los abogados del ex funcionario provincial ofrecieron la declaración testimonial de otras dos ex parejas.

"Ellas pueden dar fe acerca del verdadero comportamiento y la conducta de nuestro representado en ambas relaciones, que no son los que le atribuyó la denunciante", explicó la abogada Sofía Sosa Arditi en declaraciones a Diario UNO.

"La denunciante de Marcelo D'Agostino tuvo trato preferencial"

La representante legal del ex funcionario provincial, quien integra el equipo de defensores técnicos junto con los penalistas Daniel Sosa Arditi y Eduardo de Oro, negó que Marcelo D'Agostino haya tenido trato preferencial por parte de la Fiscalía como dijo públicamente Elena Quintero, abogada de la denunciante, que también se presentó como querellante.

"Si alguien tuvo un trato diferenciado, preferencial y extraordinario fue la denunciante y no Marcelo D'Agostino. Y paso a explicar -dijo-: el lunes último, cuando la mujer llegó al Ministerio Público Fiscal, se le permitió el ingreso al edificio por un acceso distinto del que utilizan los denunciantes comunes; luego, a diferencia de otros denunciantes, a ella se le tomó declaración ratificatoria de la denuncia en el despacho privado de la fiscal".

Polo Judicial.jpg La denuncia penal contra Marcelo D'Agostino es investigada en el Polo Judicial.

Sofía Sosa Arditi dio más motivos para considerar que la ex pareja de D'Agostino "sí tuvo un trato preferencial: la ratificación oral de la denuncia de 40 carillas fue grabada en soporte audiovisual y escuchada no sólo por la fiscal del caso sino también por el fiscal jefe subrogante, Alejandro Iturbide".

Marcelo D'Agostino: la causa ya no está secreta

Tras haber dictado la imputación de Marcelo D'Agostino por los delitos de amenazas coactivas y tenencia ilegal de arma de guerra, la fiscal de Violencia de Género Valeria Bottino levantó este jueves el secreto de sumario de la causa.

Esto permitió acceder, por primera vez, a los abogados defensores, al contenido de la denuncia que la ex pareja del imputado presentó el viernes 10 de abril por escrito en el Polo Judicial y que ratificó el lunes 20 de abril durante casi 9 horas de declaración presencial, cuando fue citada por segunda vez.

Que se haya levantado el secreto de sumario es de suma importancia para el avance del proceso penal y "para desarrollar la estrategia defensiva", explicaron los representantes legales del ex subsecretario de Justicia, quien renunció al Gobierno horas después de haber sido denunciado por escrito.

Marcelo D'Agostino ofreció a 2 ex parejas como testigos

De inmediato, ofrecieron la declaración testimonial de dos ex parejas de Marcelo D'Agostino.

Una de ellas podrá intervenir, cuando sea convocada, de modo presencial ya que reside en Mendoza.

La otra mujer podrá ser escuchada y preguntada vía online porque vive en el exterior.

El objetivo es claro: ofrecer una contrapartida al relato de la denuncia de 40 carillas. "Ellas pueden dar fe acerca del verdadero comportamiento y la conducta de nuestro representado en ambas relaciones, que no son los que le atribuyó la denunciante", subrayó la defensa.