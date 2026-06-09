¿Es un homicidio? Un jurado definirá la situación de un ladrón que robó una casa y la víctima murió infartada

Aksenen volvió a ser condenado. El hombre que fue condenado por el robo seguido de muerte.

El robo seguido de muerte en San Rafael

En las primeras horas de la noche del 30 de noviembre de 2024, Clara Rodríguez estaba acostada en su casa ubicada en calle Lavalle al 687 de San Rafael. Un solitario ladrón trepó la medianera, rompió una tela mosquitera de una ventana, ingresó y llegó hasta la habitación. Se llevó el celular que tenía la víctima cargando a su lado.

La mujer alcanzó a pedir auxilio. Los vecinos escucharon y llamaron al 911. Cuando la Policía llegó al lugar no había nada para hacer: la víctima estaba muerta. El Cuerpo Médico Forense (CMF) determinó luego que sufrió una arritmia por descarga adrenérgica, es decir, una subida de adrenalina y estrés que derivó en un infarto.

jon aksenen muerte san rafael 2 El hombre de 30 años admitió que cometió el robo fatal en San Rafael.

Una hija de la víctima fatal ayudó a orientar la investigación: confirmó se había tratado de un robo, ya que notó la tela mosquitera dañada y el faltante del teléfono de su madre. Los investigadores detectaron rápidamente que desde el número de ese celular se habían realizado 2 llamados un par de minutos después del robo. Rastrearon a la persona que había recibido la comunicación y era la madre de Jon Aksenen, quien dijo que su hijo le había llamado desde un teléfono "prestado".

El joven fue detenido a los pocos minutos. También su novia, ya que testigos señalaron que habían visto a una pareja en las inmediaciones del domicilio antes del robo. De hecho, esta mujer declaró en la causa y confirmó la presencia de ambos en el lugar. Sin embargo, dijo que Jon Aksenen le dijo que debía ir a cobrar un dinero y no sabía que iba a cometer un robo. Finalmente, la mujer terminó sobreseída por el robo.