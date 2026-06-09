Si un ladrón comete un asalto en una casa y la víctima muere de un infarto: ¿es culpable del crimen? Un jurado integrado por 12 ciudadanos deberá responder esta respuesta. Se trata de un expediente que tiene a un hombre acusado de un robo ocurrido a fines de 2024 en San Rafael donde perdió la vida una mujer de 74 años.
¿Es un homicidio? Un jurado definirá la situación de un ladrón que robó una casa y la víctima murió infartada
La Fiscalía pidió el juicio contra Jon Franco Aksenen (30), acusado de cometer un asalto que derivó en la muerte de una mujer de 74 años
Este martes, el fiscal de San Rafael Javier Giaroli se solicitó la elevación a juicio del expediente donde está imputado Jon Franco Aksenen (30). La calificación no es de homicidio, sino que para la acusación se trató de un robo seguido de muerte, delito que prevé de 10 a 25 años de cárcel.
Es decir, un jurado popular determinará si tuvo responsabilidad en que Clara Rosario Rodríguez sufriera un infarto que terminó con su vida aquella noche de fines de 2024.
El robo seguido de muerte en San Rafael
En las primeras horas de la noche del 30 de noviembre de 2024, Clara Rodríguez estaba acostada en su casa ubicada en calle Lavalle al 687 de San Rafael. Un solitario ladrón trepó la medianera, rompió una tela mosquitera de una ventana, ingresó y llegó hasta la habitación. Se llevó el celular que tenía la víctima cargando a su lado.
La mujer alcanzó a pedir auxilio. Los vecinos escucharon y llamaron al 911. Cuando la Policía llegó al lugar no había nada para hacer: la víctima estaba muerta. El Cuerpo Médico Forense (CMF) determinó luego que sufrió una arritmia por descarga adrenérgica, es decir, una subida de adrenalina y estrés que derivó en un infarto.
Una hija de la víctima fatal ayudó a orientar la investigación: confirmó se había tratado de un robo, ya que notó la tela mosquitera dañada y el faltante del teléfono de su madre. Los investigadores detectaron rápidamente que desde el número de ese celular se habían realizado 2 llamados un par de minutos después del robo. Rastrearon a la persona que había recibido la comunicación y era la madre de Jon Aksenen, quien dijo que su hijo le había llamado desde un teléfono "prestado".
El joven fue detenido a los pocos minutos. También su novia, ya que testigos señalaron que habían visto a una pareja en las inmediaciones del domicilio antes del robo. De hecho, esta mujer declaró en la causa y confirmó la presencia de ambos en el lugar. Sin embargo, dijo que Jon Aksenen le dijo que debía ir a cobrar un dinero y no sabía que iba a cometer un robo. Finalmente, la mujer terminó sobreseída por el robo.