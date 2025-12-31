Llamó a su madre con un celular recién robado y ahora quedó complicado por la muerte de la víctima

jon aksenen muerte san rafael 2 Los tatuajes también complicaron al presunto autor del robo y muerte en San Rafael.

La detención de los presuntos ladrones tras la muerte

Una hija de la víctima fatal ayudó a orientar la investigación: confirmó se había tratado de un robo, ya que notó la tela mosquitera dañada y el faltante del teléfono de su madre. Los investigadores detectaron rápidamente que desde el número de ese celular se habían realizado 2 llamados un par de minutos después del robo. Rastrearon a la persona que había recibido la comunicación y era la madre de Jon Franco Aksenen (29), quien dijo que su hijo le había llamado desde un teléfono "prestado".

El joven fue detenido a los pocos minutos. También su novia, Gabriela Vanesa Ortiz (42), ya que testigos señalaron que habían visto a una pareja en las inmediaciones del domicilio antes del robo. De hecho, esta mujer declaró en la causa y confirmó la presencia de ambos en el lugar. Sin embargo, dijo que Jon Aksenen le dijo que debía ir a cobrar un dinero y no sabía que iba a cometer un robo.

gabriela ortiz muerte san rafael La mujer quedó desvinculada de la muerte y recuperó su libertad.

El fiscal de San Rafael Javier Giaroli le creyó en parte. Si bien no confió en que la mujer desconociera que esa noche iban a cometer un robo, sí compartió que no ingresó al lugar, sino que se quedó haciendo de campana en la vereda. Por este motivo quedó imputada por hurto agravado por escalamiento y recuperó su libertad.

Distinta es la situación de Jon Aksenen, quien fue imputado por robo seguido de muerte. Como tiene antecedentes penales y arriesga de 10 a 25 años de cárcel, el juez Federico Fonseca le dictó la prisión preventiva el lunes pasado, por lo que continuará alojado en la penitenciaría.