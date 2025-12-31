Ingresaron a robar a su casa en San Rafael. La mujer de 74 años estaba acostada con su teléfono apoyado en la mesita de luz. El susto fue tal, que terminó muriendo de un infarto. Ese mismo celular fue la clave para dar con el presunto ladrón, quien ahora quedó acorralado por las pruebas y un juez definió que continúe alojado en la cárcel. En tanto, su pareja y presunta cómplice logró recuperar la libertad.
Llamó a su madre con un celular recién robado y ahora quedó complicado por la muerte de la víctima
Un juez dictó la prisión preventiva de Jon Aksenen (29), sospechado por el robo que derivó en la muerte de una mujer mayor, mientras que otorgó la libertad a su pareja
En las primeras horas de la noche del 30 de noviembre pasado, Clara Rosario Rodríguez (74) se encontraba acostada en su casa ubicada en calle Lavalle al 687 de San Rafael. Un solitario ladrón trepó la medianera, rompió una tela mosquitera de una ventana, ingresó y llegó hasta la habitación. Se llevó el celular que tenía la víctima cargando a su lado.
La mujer alcanzó a pedir auxilio. Los vecinos escucharon y llamaron al 911. Cuando la Policía llegó al lugar no había nada para hacer: la víctima estaba muerta. El Cuerpo Médico Forense (CMF) determinó luego que sufrió una arritmia por descarga adrenérgica, es decir, una subida de adrenalina y estrés que derivó en un infarto.
La detención de los presuntos ladrones tras la muerte
Una hija de la víctima fatal ayudó a orientar la investigación: confirmó se había tratado de un robo, ya que notó la tela mosquitera dañada y el faltante del teléfono de su madre. Los investigadores detectaron rápidamente que desde el número de ese celular se habían realizado 2 llamados un par de minutos después del robo. Rastrearon a la persona que había recibido la comunicación y era la madre de Jon Franco Aksenen (29), quien dijo que su hijo le había llamado desde un teléfono "prestado".
El joven fue detenido a los pocos minutos. También su novia, Gabriela Vanesa Ortiz (42), ya que testigos señalaron que habían visto a una pareja en las inmediaciones del domicilio antes del robo. De hecho, esta mujer declaró en la causa y confirmó la presencia de ambos en el lugar. Sin embargo, dijo que Jon Aksenen le dijo que debía ir a cobrar un dinero y no sabía que iba a cometer un robo.
El fiscal de San Rafael Javier Giaroli le creyó en parte. Si bien no confió en que la mujer desconociera que esa noche iban a cometer un robo, sí compartió que no ingresó al lugar, sino que se quedó haciendo de campana en la vereda. Por este motivo quedó imputada por hurto agravado por escalamiento y recuperó su libertad.
Distinta es la situación de Jon Aksenen, quien fue imputado por robo seguido de muerte. Como tiene antecedentes penales y arriesga de 10 a 25 años de cárcel, el juez Federico Fonseca le dictó la prisión preventiva el lunes pasado, por lo que continuará alojado en la penitenciaría.