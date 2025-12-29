El apellido Tello ha estado vinculado con múltiples crónicas policiales en los últimos años, particularmente en la zona de Guaymallén. Causas de narcotráfico y crímenes violentos abundan en el legajo de varios integrantes de esta familia. Y desde la noche del viernes, sumaron un capítulo más con el joven que fue atropellado y sufrió la amputación de sus 2 piernas.
El trasfondo de la familia apuntada por el caso del chico atropellado en Guaymallén
Lucas Mariano Tello (31) fue acusado de intentar quitar la vida del joven de 19 años que perdió sus piernas tras ser atropellado
Lucas Mariano Tello Sánchez (31) fue acusado formalmente por tentativa de homicidio. La fiscal Florencia Díaz Peralta sostiene que atropelló intencionalmente a Nicolás Alejandro Varas (19) para quitarle la vida en el episodio ocurrido el viernes por la noche en Guaymallén. Por el momento, permanecerá detenido.
No es la primera vez que enfrenta una causa penal. En 2016 fue condenado a 4 años de prisión en la Justicia Federal tras un allanamiento que se hizo en su domicilio de Guaymallén donde las autoridades buscaban armas de fuego y terminaron encontrando marihuana y cocaína. En 2023, recibió una segunda sentencia a 6 meses de cárcel por amenazar a su pareja en contexto de violencia de género.
En la investigación por drogas también fue declarado culpable su padre, Ricardo Tello. Pero no son los únicos narcotraficantes de la familia. Lucas Tello es sobrino de Marcelo Tello, conocido como Casca. Este hombre, oriundo del barrio Lihué de Guaymallén, fue condenado junto a un ex policía a prisión perpetua en Santiago del Estero a mediados de 2012. El hombre fue sindicado en el asesinato de un narcotraficante colombiano que recibió dos disparos en marzo de 2008.
Atropellado en Guaymallén
Nicolás Varas, el joven atropellado que ahora está internado en terapia intensiva tras sufrir la amputación de sus piernas, también tiene antecedentes penales incluso desde que era menor de edad.
De hecho, en los primeros días de este año quedó detenido implicado en un crimen de un hombre que fue baleado por varias personas en Guaymallén. Sin embargo, en febrero recuperó la libertad y la Fiscalía pidió su sobreseimiento por ese hecho debido a la contradicción de testigos en la causa.
El episodio del viernes pasado no es el primero en que Nicolás Varas sufre en un atentado contra su vida. El 11 de febrero de 2024 ya había sido baleado por la espalda en Guaymallén, pero pudo sobrevivir al ataque.
Los investigadores están analizando todos estos antecedentes de ambos implicados para determinar el motivo por el que el joven de 19 años fue atropellado y arrastrado casi 3 cuadras por el auto VW Gol. Los pesquisas han descartado casi totalmente que se haya tratado de un accidente, sino que hubo una intencionalidad. La pregunta en el expediente rondará si fue por legítima defensa o no.
Es que desde el entorno de Lucas Tello brindaron la versión de que Nicolás Varas y otros sujetos intentaron robarle, por lo que decidió escapar y en ese acto fue que atropelló al chico de 19 años. Los sabuesos policiales desconfían de esta versión y apuntan a problemas previos entre ambos implicados que fueron escalando hasta llegar a este punto.