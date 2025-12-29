El trasfondo de la familia apuntada por el caso del chico atropellado en Guaymallén

atropellado guaymallen El joven atropellado sufrió la amputación de sus piernas.

En la investigación por drogas también fue declarado culpable su padre, Ricardo Tello. Pero no son los únicos narcotraficantes de la familia. Lucas Tello es sobrino de Marcelo Tello, conocido como Casca. Este hombre, oriundo del barrio Lihué de Guaymallén, fue condenado junto a un ex policía a prisión perpetua en Santiago del Estero a mediados de 2012. El hombre fue sindicado en el asesinato de un narcotraficante colombiano que recibió dos disparos en marzo de 2008.

Atropellado en Guaymallén

Nicolás Varas, el joven atropellado que ahora está internado en terapia intensiva tras sufrir la amputación de sus piernas, también tiene antecedentes penales incluso desde que era menor de edad.

De hecho, en los primeros días de este año quedó detenido implicado en un crimen de un hombre que fue baleado por varias personas en Guaymallén. Sin embargo, en febrero recuperó la libertad y la Fiscalía pidió su sobreseimiento por ese hecho debido a la contradicción de testigos en la causa.

El episodio del viernes pasado no es el primero en que Nicolás Varas sufre en un atentado contra su vida. El 11 de febrero de 2024 ya había sido baleado por la espalda en Guaymallén, pero pudo sobrevivir al ataque.

nicolas varas atropellado Nicolás Varas, el joven que fue atropellado en Guaymallén.

Los investigadores están analizando todos estos antecedentes de ambos implicados para determinar el motivo por el que el joven de 19 años fue atropellado y arrastrado casi 3 cuadras por el auto VW Gol. Los pesquisas han descartado casi totalmente que se haya tratado de un accidente, sino que hubo una intencionalidad. La pregunta en el expediente rondará si fue por legítima defensa o no.

Es que desde el entorno de Lucas Tello brindaron la versión de que Nicolás Varas y otros sujetos intentaron robarle, por lo que decidió escapar y en ese acto fue que atropelló al chico de 19 años. Los sabuesos policiales desconfían de esta versión y apuntan a problemas previos entre ambos implicados que fueron escalando hasta llegar a este punto.