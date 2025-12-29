Cometió el crimen del novio de su hija sospechando que la vendió a una red de trata

crimen estados unidos 2 Padre e hija, años antes de que el hombre fuera detenido por el crimen.

El crimen en venganza

El cuerpo de Andrew Sorensen fue descubierto el 22 de octubre de 2021, casi un año después del crimen, en el maletero de un auto abandonado cerca de un parque. Estaba maniatado, tenía golpes en la cabeza con un bloque de cemento y fue apuñalado múltiples veces.

Según la confesión de John Eisenman a la policía de Estados Unidos, en octubre de 2020 supo que su hija había sido víctima de trata. Junto a la madre de la joven, viajaron a otra ciudad y la rescataron, trayéndola de regreso.

Un mes después, el hombre esperó a su yerno, lo confrontó, lo ató y lo metió en el maletero del auto. Allí lo golpeó con el bloque de cemento y lo apuñaló hasta concretar el crimen.

crimen estados unidos El padre fue condenado por cometer el crimen de su yerno.

John Eisenman fue presentado en redes y medios como un "padre héroe" que vengaba a su hija. Se creó una campaña de crowdfunding que recaudó miles de dólares para su defensa. Sin embargo, la policía de Estados Unidos investigó exhaustivamente y concluyó que no había "hechos independientes y verificables" que implicaran a Andrew Sorensen en el caso de trata de personas.

En noviembre de 2024, ambos se declararon culpables como parte de un acuerdo. La mujer fue condenada a 8 años y medio de prisión. El autor del crimen recibió una pena de 23 años.