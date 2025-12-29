Confirmado el precio del dólar este martes 30 de diciembre, el último día hábil del 2025

Banco Galicia: $1.475

Banco Nación: $1.480

Banco ICBC: $1.475

Banco BBVA: $1.475

Banco Supervielle: $1.474

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.475

Banco Patagonia: $1.480

Banco Hipotecario: $1.475

Banco Santander: $1.475

Brubank: $1.475

Banco Credicoop: $1.475

Banco Macro: $1.480

Banco Piano: $1.475

Banco de Comercio: $1.465

Asimismo, el dólar blue volvió a subir y se acercó a su récord. En las cuevas confirmaron que este lunes cerró a $1.540, el mismo precio al que se comenzará a vender este martes 30 de diciembre. Es decir, un valor muy por encima del oficial.

Dolar (2)

Semana corta para comprar y vender dólares

Esta semana aquellas personas que quieran comprar o vender dólares se encontrarán que durante dos días no podrán hacerlo a través de los bancos, ya que estos permanecerán cerrados el miércoles 31 de diciembre y el jueves 1 de enero de 2026, por asueto bancario y feriado, respectivamente.

Durante estos días, según lo explicado por los bancos, se podrá hacer cualquier tipo de operación a través del Home banking, excepto comprar o vender dólares. No obstante, esa operación se podrá hacer a través de billeteras virtuales o aplicaciones de criptomonedas.