Confirmado el precio del dólar este martes 30 de diciembre, el último día hábil del 2025

Los bancos más importantes confirmaron el precio del dólar, cuando este martes 30 de diciembre, el último día hábil del año, las entidades abran sus puertas y habiliten las operaciones cambiarias.
En el comienzo de esta semana, el precio del dólar tuvo una leve suba con respecto al valor con el que concluyó la semana pasada. No obstante, ese aumento es determinante a la hora de saber cuál será el valor de la moneda norteamericana en cada banco.
El precio del dólar en cada banco este martes 30 de diciembre
Según lo confirmado por cada banco al Banco Central, el precio del dólar cuando abran los bancos este martes 30 de diciembre será el siguiente:
- Banco Galicia: $1.475
- Banco Nación: $1.480
- Banco ICBC: $1.475
- Banco BBVA: $1.475
- Banco Supervielle: $1.474
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.475
- Banco Patagonia: $1.480
- Banco Hipotecario: $1.475
- Banco Santander: $1.475
- Brubank: $1.475
- Banco Credicoop: $1.475
- Banco Macro: $1.480
- Banco Piano: $1.475
- Banco de Comercio: $1.465
Asimismo, el dólar blue volvió a subir y se acercó a su récord. En las cuevas confirmaron que este lunes cerró a $1.540, el mismo precio al que se comenzará a vender este martes 30 de diciembre. Es decir, un valor muy por encima del oficial.
Semana corta para comprar y vender dólares
Esta semana aquellas personas que quieran comprar o vender dólares se encontrarán que durante dos días no podrán hacerlo a través de los bancos, ya que estos permanecerán cerrados el miércoles 31 de diciembre y el jueves 1 de enero de 2026, por asueto bancario y feriado, respectivamente.
Durante estos días, según lo explicado por los bancos, se podrá hacer cualquier tipo de operación a través del Home banking, excepto comprar o vender dólares. No obstante, esa operación se podrá hacer a través de billeteras virtuales o aplicaciones de criptomonedas.