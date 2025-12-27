Confirmado el precio del dólar este lunes 29 de diciembre cuando abran los bancos

En el inicio de la última semana del año, los bancos le dieron a conocer al BCRA que el precio del dólar, en el inicio del 29 de diciembre, se mantendrá en un promedio alrededor de los $1.475, aunque algunas entidades lo pueden llegar a tener a un precio superior o inferior pero no muy diferente.
En cuanto al dólar blue, las cuevas confirmaron que la moneda paralela se venderá a un precio muy superior al dólar oficial, ya que comenzará con una cotización de $1.530 en el inicio del 29 de diciembre.
El precio del dólar en cada banco este lunes 29 de diciembre
Según lo confirmado por cada banco al Banco Central, el precio del dólar cuando abran los bancos este lunes 29 de diciembre será el siguiente:
- Banco Galicia: $1.475
- Banco Nación: $1.475
- Banco ICBC: $1.475
- Banco BBVA: $1.475
- Banco Supervielle: $1.474
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.475
- Banco Patagonia: $1.480
- Banco Hipotecario: $1.475
- Banco Santander: $1.475
- Brubank: $1.475
- Banco Credicoop: $1.475
- Banco Macro: $1.480
- Banco Piano: $1.475
- Banco de Comercio: $1.465
Semana corta para comprar y vender dólares
En la semana del 29 de diciembre, aquellas personas que quieran comprar o vender dólares se encontrarán que durante dos días no podrán hacerlo a través de los bancos, ya que estos permanecerán cerrados el miércoles 31 de diciembre y el jueves 1 de enero de 2026, por asueto bancario y feriado, respectivamente.
Durante esos dos días, se podrá hacer cualquier tipo de operación a través del Home banking, excepto comprar o vender dólares. No obstante, esa operación se podrá hacer a través de billeteras virtuales o aplicaciones de criptomonedas.