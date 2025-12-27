Confirmado el precio del dólar este lunes 29 de diciembre cuando abran los bancos

En el inicio de la última semana del año, los bancos le dieron a conocer al BCRA que el precio del dólar, en el inicio del 29 de diciembre, se mantendrá en un promedio alrededor de los $1.475, aunque algunas entidades lo pueden llegar a tener a un precio superior o inferior pero no muy diferente.

En cuanto al dólar blue, las cuevas confirmaron que la moneda paralela se venderá a un precio muy superior al dólar oficial, ya que comenzará con una cotización de $1.530 en el inicio del 29 de diciembre.