Una veterinaria mendocina dejó todo para irse a África y se especializó en atención de grandes simios

Agustina Tapia monos 2 Uno de los momentos más difíciles del trabajo de la veterinaria Agustina Tapia: recibir animales que vienen en muy malas condiciones. Foto: gentileza redes sociales

Una vocación que empezó temprano

Agustina estudió Veterinaria en Mendoza, en la Universidad Juan Agustín Maza. Mientras cursaba, ya tenía claro que lo suyo no iba a ser un consultorio de barrio. Siempre se fue enfocando en la fauna silvestre, aun sabiendo que no es un camino sencillo ni con demasiadas oportunidades en Argentina.

Desde muy chica sabía que quería trabajar con grandes simios. Admiraba a Jane Goodall, siguió su trabajo de cerca y hasta tuvo la oportunidad de escucharla en una charla en Buenos Aires. Pero, a diferencia de su referente, Agustina quería hacerlo desde la medicina veterinaria. Así fue buscando experiencias, formándose y sumando pasos hasta que, hace dos años, llegó la propuesta inesperada desde Camerún.

El trabajo en el santuario de animales

El santuario donde trabaja alberga a unos 300 animales, todos rescatados del tráfico ilegal de fauna. La mayoría llega siendo cría, muchas veces en condiciones críticas. El primer contacto siempre es con el equipo veterinario de Ape Action África, que se encarga de estabilizarlos y acompañarlos en la recuperación.

Después, cada animal pasa a tener un cuidador que cumple un rol casi maternal hasta que puede integrarse a un grupo de su misma especie.

Aunque viven bajo cuidado humano, el objetivo es que tengan una vida lo más parecida posible a la natural, tanto por el entorno como por la forma en que se organizan los grupos.

Agustina tapia monos 3 Agustina (centro) con el equipo con el que trabaja en Ape Action África. Redes sociales

Cómo es vivir a una hora y media de la selva

El santuario está a una hora y media de Yaoundé, la capital de Camerún, en medio de la selva. Agustina vive ahí, y dice que no es una vida para cualquiera, pero que a ella le encanta.

Hay una paz que no se encuentra en la ciudad. Cuando tiene días libres -algo que no ocurre a menudo- aprovecha para ir a la capital, compartir tiempo con la gente local y conocer un poco más de una cultura completamente distinta a la argentina.

Simios que se parecen demasiado a los humanos

Para Agustina, trabajar con grandes simios también es una forma de mirarnos al espejo. Son inteligentes, forman vínculos fuertes, tienen amistades, conflictos y emociones complejas. Pueden ser muy intensos, incluso agresivos, pero algo que a ella le llama la atención es que suelen perdonarse rápido.

Resuelven los conflictos en el momento, sin arrastrarlos. No son rencorosos. Y eso, dice, es algo que a los humanos nos cuesta bastante más.

El rescate, un momento que hace que todo valga la pena

Agustina Tapia monos 4 Agustina ejerce su profesión de veterinaria a 11.000 km de su tierra natal, Mendoza, en medio del África, con una dedicación admirable por los animales silvestres -es especialista en grandes simios-. Foto: redes sociales

Los momentos más felices llegan después de los casos más difíciles. Animales que llegan al límite, noches sin dormir, días enteros acompañando a un paciente que parece no salir adelante. Cuando finalmente lo logran, la sensación lo compensa todo.

Agustina siente que ese alivio es compartido por cualquier profesional de la salud, sin importar la especie. Es la recompensa de entregarse por completo.

A futuro, le gustaría seguir estudiando y trabajar con otras especies, aunque siempre ligada a la conservación. Explica que cuidar grandes simios también implica proteger ecosistemas enteros, incluso especies que no suelen despertar tanto interés, como insectos fundamentales para el equilibrio del ambiente.

Desde la selva africana, esta veterinaria mendocina construyó una vida lejos, intensa y coherente con lo que soñaba de niña.