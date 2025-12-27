Alumnos sancionados del colegio Santa María: viaje a Bariloche y fin del secundario en duda

Colegio Santa María daños 2 Parte de los daños en el colegio Santa María de la UChampagnat que llevaron a las autoridades a sancionar a 115 alumnos de quinto año.

El colegio escuchará los coloquios de los alumnos y definirá en febrero

Recién en los primeros meses del año entrante las autoridades del colegio Santa María quedarán en condiciones de decidir, para cada uno de los alumnos, si les rebajan la cantidad de amonestaciones o las mantienen.

Esto será clave para el egreso del ciclo secundario y el comienzo del ciclo universitario, que la mayoría de los alumnos ya tiene planificado y avanzado.

La primera etapa de la resolución de las autoridades del colegio Santa María se cumplió a la perfección, según información oficial.

Hasta el jueves 18 de diciembre, la gran mayoría de los alumnos sancionados en diciembre por daños y disturbios participaron de actividades de reparación, limpieza y decoración de las instalaciones del edificio educativo situado en Godoy Cruz.

colegio santa maría destrozos Padres de los alumnos sancionados reclamaron en el colegio pero las autoridades mantuvieron los alcances de la resolución y un plan de reparación. Foto: Cristian Lozano/UNO

También hubo charlas e interacción con la conducción del Santa María y reuniones de intercambio de experiencias con el personal de mantenimiento para que los alumnos de quinto año comprendan y sientan lo que significa el esfuerzo cotidiano de esos empleados para mantener las instalaciones y cuánto afectaron, desde el punto de vista operativo, las consecuencias de los daños y disturbios causados a fines de noviembre último.

No todos los alumnos sancionados tienen la posibilidad de resarcirse y evitar quedar libres.

Hay un pequeño grupo que quedó libre en diciembre porque acumulaba sanciones disciplinarias anteriores.

Esos chicos ya empezaron a rendir materias en las mesas de evaluación de diciembre. Muchos aprobaron. Otros deberán presentarse en las mesas evaluadoras de 2026 previstas por el colegio privado.