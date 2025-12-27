Inicio Sociedad Colegio
Daños y disturbios

Alumnos sancionados del colegio Santa María: viaje a Bariloche y fin del secundario en duda

La mayoría de los 115 alumnos sancionados del colegio Santa María deben rendir un coloquio en febrero para saber si quedan libres o mantienen la regularidad

José Luis Verderico
El colegio Santa María de la UChampagnat sancionó a más de 100 alumnos de quinto año y los dejó al filo de perder la regularidad. Activó, además, un plan de reparación que podría ayudarlos a salvar el año.

Ciento quince alumnos de quinto año del colegio secundario Santa María, de la Universidad Champagnat, fueron noticia a comienzos de diciembre, cuando las autoridades los sancionaron con amonestaciones por conductas graves y muy graves como daños materiales y disturbios en el edificio y los dejaron al borde de la pérdida de la regularidad y de la obligación de rendir y aprobar como libres todas las materias para egresar.

Ahora, ya terminado el ciclo lectivo 2025, esos alumnos están en Bariloche, en pleno viaje de egresados -actividad en la que nada tiene que ver el colegio- tras haber aprobado la primera etapa de un plan de reparación y concientización y reflexión.

La fase final está prevista para febrero de 2026 cuando la mayoría de ellos -se excluye a los alumnos que ya tenían sanciones disciplinarias graves de antemano- deban rendir coloquios. La aplicación del Código de Convivencia fue determinante para arribar a un diagnóstico y al plan de reparación integral.

Colegio Santa María daños 2
Parte de los daños en el colegio Santa María de la UChampagnat que llevaron a las autoridades a sancionar a 115 alumnos de quinto año.

El colegio escuchará los coloquios de los alumnos y definirá en febrero

Recién en los primeros meses del año entrante las autoridades del colegio Santa María quedarán en condiciones de decidir, para cada uno de los alumnos, si les rebajan la cantidad de amonestaciones o las mantienen.

Esto será clave para el egreso del ciclo secundario y el comienzo del ciclo universitario, que la mayoría de los alumnos ya tiene planificado y avanzado.

La primera etapa de la resolución de las autoridades del colegio Santa María se cumplió a la perfección, según información oficial.

Hasta el jueves 18 de diciembre, la gran mayoría de los alumnos sancionados en diciembre por daños y disturbios participaron de actividades de reparación, limpieza y decoración de las instalaciones del edificio educativo situado en Godoy Cruz.

colegio santa maría destrozos
Padres de los alumnos sancionados reclamaron en el colegio pero las autoridades mantuvieron los alcances de la resolución y un plan de reparación.

También hubo charlas e interacción con la conducción del Santa María y reuniones de intercambio de experiencias con el personal de mantenimiento para que los alumnos de quinto año comprendan y sientan lo que significa el esfuerzo cotidiano de esos empleados para mantener las instalaciones y cuánto afectaron, desde el punto de vista operativo, las consecuencias de los daños y disturbios causados a fines de noviembre último.

No todos los alumnos sancionados tienen la posibilidad de resarcirse y evitar quedar libres.

Hay un pequeño grupo que quedó libre en diciembre porque acumulaba sanciones disciplinarias anteriores.

Esos chicos ya empezaron a rendir materias en las mesas de evaluación de diciembre. Muchos aprobaron. Otros deberán presentarse en las mesas evaluadoras de 2026 previstas por el colegio privado.

