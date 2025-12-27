El paso a Chile arrancó el sábado con una demora de 3 horas en el complejo Los Libertadores

Así lo informaron las autoridades del corredor bioceánico, desde donde recomendaron circular con precaución por la Ruta 7 teniendo en cuenta el importante tránsito en la zona de alta montaña.

Como en otras oportunidades, se esperaba la implementación de los paradores en Uspallata y Penitentes para evitar el colapso en la Aduana chilena, como sucedió este viernes cuando la espera alcanzó los 90 minutos.