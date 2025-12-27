Como era de esperarse y luego de unos días tranquilos por la Navidad, el paso a Chile volvió a replicar las demoras de siempre para esta época del año al igual que la jornada anterior. Este sábado se registraron 3 horas para cruzar al país vecino y realizar los trámites aduaneros en el complejo Los Libertadores. Allí se formaron filas de vehículos de 4 kilómetros.
Vacaciones de verano
El paso a Chile arrancó el sábado con una demora de 3 horas en el complejo Los Libertadores
Del lado chileno, se registraron filas de autos de 4 kilómetros para poder ingresar al predio aduanero. Se espera un finde con mucho tránsito en el paso a Chile
Así lo informaron las autoridades del corredor bioceánico, desde donde recomendaron circular con precaución por la Ruta 7 teniendo en cuenta el importante tránsito en la zona de alta montaña.
Como en otras oportunidades, se esperaba la implementación de los paradores en Uspallata y Penitentes para evitar el colapso en la Aduana chilena, como sucedió este viernes cuando la espera alcanzó los 90 minutos.
Noticia en desarrollo