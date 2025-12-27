Inicio Sociedad Paso Cristo Redentor
Vacaciones de verano

El paso a Chile arrancó el sábado con una demora de 3 horas en el complejo Los Libertadores

Del lado chileno, se registraron filas de autos de 4 kilómetros para poder ingresar al predio aduanero. Se espera un finde con mucho tránsito en el paso a Chile

Decenas de autos hacen fila para poder cruzar a Chile por el paso Cristo Redentor.

Como era de esperarse y luego de unos días tranquilos por la Navidad, el paso a Chile volvió a replicar las demoras de siempre para esta época del año al igual que la jornada anterior. Este sábado se registraron 3 horas para cruzar al país vecino y realizar los trámites aduaneros en el complejo Los Libertadores. Allí se formaron filas de vehículos de 4 kilómetros.

Así lo informaron las autoridades del corredor bioceánico, desde donde recomendaron circular con precaución por la Ruta 7 teniendo en cuenta el importante tránsito en la zona de alta montaña.

Como en otras oportunidades, se esperaba la implementación de los paradores en Uspallata y Penitentes para evitar el colapso en la Aduana chilena, como sucedió este viernes cuando la espera alcanzó los 90 minutos.

Paso Cristo Redentor Chile Los Libertadores 3.jpg
El sábado comenzó con mucho movimiento en el complejo Los Libertadores, del lado chileno.

