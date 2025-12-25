Comenzó el desfile de mendocinos hacia Chile con hasta 90 minutos de demora en la aduana trasandina

Se instaló una red de paradores: uno en Potrerillos, otro en Penitentes, uno más en Punta de Vacas y el último en el sector de Horcones. La intención es que, además de ofrecer servicios -como baños públicos- en estos paradores se organice el tránsito hasta llegar a la aduana.

Lo que hace la policía en los paradores es encapsular una cierta cantidad de vehículos, que avanzan en modo "burbuja", es decir, escoltados por personal policial, y llegan a la aduana por grupos. Esta decisión se tomó después de años y experiencias en las que además de esperar durante horas, muchas veces hay gente que quiere colarse, se adelanta por donde existe doble línea amarilla que prohíbe hacerlo y hasta se han generado peleas por este tema entre viajeros.

Esta experiencia arrancó el 20 de diciembre y seguirá activa hasta el 20 de marzo, aunque podría extenderse también a Semana Santa.

Recomendaciones antes de viajar

Lo que recomiendan para no extender las demoras en el Paso a Chile, es llevar la documentación personal y del vehículo al día, llevar la declaración jurada del Servicio Agrícola Ganadero (SAG) chileno (puede visualizarse ingresando aquí) y tener en claro qué mercadería se puede llevar y cuál está prohibida.

Otro aspecto a tener en cuenta es ingresar a la página web de Pasos Internacionales para corroborar horarios de funcionamiento y estado de los caminos. Si bien el horario de verano es habilitado las 24 horas, es importante chequear porque pueden suceder eventualidades.