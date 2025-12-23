Campeón de la Copa Libertadores con Boca declaró que prefiere dirigir en Chile por una curiosa razón

La rivalidad entre Argentina y Chile se ha intensificado en los últimos años debido a los enfrentamientos por Copa América donde el equipo trasandino se impuso en dos finales. Para colmo, la violencia escaló a niveles impensados en los duelos de Copa Sudamericana entre Independiente y la U de Chile. En ese contexto, un ex Boca Juniors realizó comentarios desafortunados.
Aunque el ex jugador tiene total libertad de opinión, en las redes sociales catalogaron sus expresiones como negativas y ahora el ex San Lorenzo y Racing está en el ojo del huracán.
Ex jugador de Boca, San Lorenzo y Racing declaró que prefiere dirigir en Chile por una curiosa razón
Raúl Estévez marcó una época en el fútbol argentino ya que se transformó en un jugador desequilibrante y con personalidad que le trajo múltiples alegrías al Xeneize, al Cuervo y a la Acadé. Retirado hace 10 años comenzó su preparación para convertirse en entrenador y durante 2023 y 2024 se hizo cargo del plantel de Boca Unidos.
En diálogo con el prestigioso Diario AS al argentino le consultaron si tenía planificado volver a dirigir en el corto plazo y Raúl Estévez no escatimó en su análisis: "Estoy viendo, porque en Argentina está muy difícil, el fútbol está muy complicado hoy en día".
Y luego expresó las palabras que en las redes sociales no cayeron bien: "En Chile sí me gustaría". Y agregó: "Porque es un país mucho más centrado, mucho más educado y donde hay otros valores".
Como jugador Estévez tuvo dos experiencias en Chile porque en 2008 llegó a la Universidad de Chile y entre 2009 y 2011 defendió los colores de la Unión Española; es por eso que se refirió a su paso por el fútbol trasandino ya que volvió a pisar el Estadio Nacional (donde hace de local la U) por la despedida de Walter Montillo: "Guardo recuerdos muy grandes de esa etapa de mi carrera".
Además se refirió al cariño que le expresó el hincha del Bhúo: "Cuando me tocó jugar con esta camiseta me entregué al máximo, y eso la gente siempre me lo reconoce". Y para cerrar el diálogo con Diario As Chile, manifestó: "Me provoca nostalgia el haber estado nuevamente acá, pero me voy muy feliz".
Los títulos de Raúl Estévez en Boca y San Lorenzo
El ex jugador de 47 años logró dos títulos nacionales y dos internacionales con en su paso por el Xeneize y por el Cuervo: