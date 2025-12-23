Inicio Ovación Fútbol Boca Juniors
Se armó la polémica

Campeón de la Copa Libertadores con Boca declaró que prefiere dirigir en Chile por una curiosa razón

En Argentina jugó en Boca, San Lorenzo y Racing, pero a la hora de entrenar prefiere hacerlo en el país trasandino

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
La rivalidad entre Argentina y Chile se ha intensificado en los últimos años debido a los enfrentamientos por Copa América donde el equipo trasandino se impuso en dos finales. Para colmo, la violencia escaló a niveles impensados en los duelos de Copa Sudamericana entre Independiente y la U de Chile. En ese contexto, un ex Boca Juniors realizó comentarios desafortunados.

Aunque el ex jugador tiene total libertad de opinión, en las redes sociales catalogaron sus expresiones como negativas y ahora el ex San Lorenzo y Racing está en el ojo del huracán.

Ex jugador de Boca, San Lorenzo y Racing declaró que prefiere dirigir en Chile por una curiosa razón

Raúl Estévez marcó una época en el fútbol argentino ya que se transformó en un jugador desequilibrante y con personalidad que le trajo múltiples alegrías al Xeneize, al Cuervo y a la Acadé. Retirado hace 10 años comenzó su preparación para convertirse en entrenador y durante 2023 y 2024 se hizo cargo del plantel de Boca Unidos.

Raúl Estévez jugaba el torneo local mientras que los titulares disputaban la Cola Libertadores; igual sumó minutos en el certamen internacional.

En diálogo con el prestigioso Diario AS al argentino le consultaron si tenía planificado volver a dirigir en el corto plazo y Raúl Estévez no escatimó en su análisis: "Estoy viendo, porque en Argentina está muy difícil, el fútbol está muy complicado hoy en día".

Y luego expresó las palabras que en las redes sociales no cayeron bien: "En Chile sí me gustaría". Y agregó: "Porque es un país mucho más centrado, mucho más educado y donde hay otros valores".

Como jugador Estévez tuvo dos experiencias en Chile porque en 2008 llegó a la Universidad de Chile y entre 2009 y 2011 defendió los colores de la Unión Española; es por eso que se refirió a su paso por el fútbol trasandino ya que volvió a pisar el Estadio Nacional (donde hace de local la U) por la despedida de Walter Montillo: "Guardo recuerdos muy grandes de esa etapa de mi carrera".

Además se refirió al cariño que le expresó el hincha del Bhúo: "Cuando me tocó jugar con esta camiseta me entregué al máximo, y eso la gente siempre me lo reconoce". Y para cerrar el diálogo con Diario As Chile, manifestó: "Me provoca nostalgia el haber estado nuevamente acá, pero me voy muy feliz".

Además de jugar en Boca el argentino estuvo en la U de Chile.

Los títulos de Raúl Estévez en Boca y San Lorenzo

El ex jugador de 47 años logró dos títulos nacionales y dos internacionales con en su paso por el Xeneize y por el Cuervo:

  • En San Lorenzo:
    • Torneo de Primera División: Clausura 2001.
    • Copa Mercosur 2001.
  • En Boca Juniors:
    • Torneo de Primera División: Apertura 2003.
    • Copa Libertadores 2003.

