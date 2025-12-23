Campeón de la Copa Libertadores con Boca declaró que prefiere dirigir en Chile por una curiosa razón

Raúl Estévez en Boca Raúl Estévez jugaba el torneo local mientras que los titulares disputaban la Cola Libertadores; igual sumó minutos en el certamen internacional.

En diálogo con el prestigioso Diario AS al argentino le consultaron si tenía planificado volver a dirigir en el corto plazo y Raúl Estévez no escatimó en su análisis: "Estoy viendo, porque en Argentina está muy difícil, el fútbol está muy complicado hoy en día".

Y luego expresó las palabras que en las redes sociales no cayeron bien: "En Chile sí me gustaría". Y agregó: "Porque es un país mucho más centrado, mucho más educado y donde hay otros valores".

Como jugador Estévez tuvo dos experiencias en Chile porque en 2008 llegó a la Universidad de Chile y entre 2009 y 2011 defendió los colores de la Unión Española; es por eso que se refirió a su paso por el fútbol trasandino ya que volvió a pisar el Estadio Nacional (donde hace de local la U) por la despedida de Walter Montillo: "Guardo recuerdos muy grandes de esa etapa de mi carrera".

Además se refirió al cariño que le expresó el hincha del Bhúo: "Cuando me tocó jugar con esta camiseta me entregué al máximo, y eso la gente siempre me lo reconoce". Y para cerrar el diálogo con Diario As Chile, manifestó: "Me provoca nostalgia el haber estado nuevamente acá, pero me voy muy feliz".

Raul Estévez - U de Chile Además de jugar en Boca el argentino estuvo en la U de Chile.

Los títulos de Raúl Estévez en Boca y San Lorenzo

El ex jugador de 47 años logró dos títulos nacionales y dos internacionales con en su paso por el Xeneize y por el Cuervo: