Confesiones del Kun Agüero: su charla con Messi sobre la renovación de la Selección argentina y el secreto de Lionel Scaloni

El Kun Agüero contó su charla con Lionel Messi sobre la renovación de la Selección argentina y reveló el secreto de Lionel Scaloni

En las primeras convocatorias allá por 2018/19 comenzaron a aparecer apellidos como De Paul, Paredes, Lo Celso, Martínez (x2), Dybala y todas caras nuevas que comprendieron a la perfección que había que traer aire fresco y ganas de estar. "Leo (Messi) me dijo 'Esto es bueno' y le dije que también me parecía lo mismo", contó el Kun Agüero.

Al referirse a esa etapa de transición, el Kun hizo una revelación muy importante sobre el cambio que se hizo en la nueva era. "Antes las mesas era de 5, 6 ó 7 y charlábamos los que estábamos ahí", dijo el ex delantero y contó cómo fue modificándose la dinámica de la concentración para con la generación nueva, con la llegada de Lionel Scaloni. "Empezamos a agarrar un poco de confianza porque antes nosotros nos sentábamos en mesas separadas, de a 5 ó 6, y Scaloni hizo toda una mesa junto. Era una mesa larga y podías charlar".

"Scaloni eso lo tenía muy presente y tenía esa experiencia de la selección de que, quizás, eso no sumaba", completó el ex futbolista de Independiente, Barcelona, entre otras. Con toda una mesa de unidad, el Kun Agüero contó intimidades de aquellas primeras épocas: "Los del frente eran los más tímidos porque se sentaban más lejos de nosotros. Ahí estaban Dibu (Martínez), los arqueros, (Germán) Pezzella; (Exequiel) Palacios, (Ángel) Correa, Lautaro (Martínez) más de este lado. Pero nosotros les íbamos tirando bromas, en los entrenamientos también. Dibu cuando entró en confianza no lo paramos más".

Fue el secreto y la clave del éxito de una Seleccióna argentina que tuvo toda la impronta de Scaloni y compañía militando valores simples y de conjunto. "Eran todos divertidos, buena onda, muy buena gente. Entonces eso hacía mucho más fácil poder involucrar a todos. No es fácil que todos nos llevemos bien. En la Copa América, la realidad es que todos nos llevamos bien", cerró el Kun.