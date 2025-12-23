Dos entrenadores argentinos entre los mejores del fútbol sudamericano

Gustavo Alfaro El entrenador de la selección paraguaya logró sacar el boleto al próximo Mundial.

Es que el entrenador argentino logró que la Selección de Paraguay vuelva a un Mundial luego de 16 años tras quedar en la sexta posición en las Eliminatorias de Conmebol con 28 puntos. En el proceso eliminatorio primero estuvo como DT Daniel Garnero (también es argentino), pero luego asumió el ex Boca quien obtuvo 23 de 36 unidades en juego.

Gustavo Alfaro tiene acostumbrado utilizar metáforas que hacen gala de sus conocimientos filosóficos e históricos para graficar las diferentes situaciones que debe enfrentar tanto en la vida como en el fútbol, es así que recurrió a la primera de estas para definir su vivencias en la selección guaraní: "Paraguay me hizo daño, rompió mi caparazón de protección".

"A mí no había flecha que me alcanzara, hasta que llegó Paraguay, me volvió un tipo muy vulnerable, humano y cercano, que se conmueve mucho", explicó Lechuga Alfaro.

Ahora el entrenador de 63 años se prepara para elegir a los jugadores que participarán del Mundial 2026 defendiendo los colores de la Selección de Paraguay.

Gustavo Costas, otro de los entrenadores elegidos

El entrenador de Racing está haciendo historia porque transformó a la Academia en un equipo competitivo que pelea todos los frentes desde su llegada. Es así que con el liderazgo de Gustavo Costas logró obtener la Copa Sudamericana en 2024, la Recopa Sudamericana 2025 y llegó hasta las semifinales de la Copa Libertadores mientras que quedó segundo en el Torneo Clausura (tras eliminar a River y a Boca).

Gustavo Costas Gustavo Costas está entre los mejores entrenadores del continente.

La confianza del hincha y de la dirigencia se transformaron en la renovación del técnico hasta 2028, fecha que coincide con la finalización de la presidencia de Diego Milito.

La terna más votada la completa Filipe Luis porque con el Flamengo tuvo una destacada participación en el Mundial de Clubes y en la Copa Intercontinental, pero además ganó la Copa Libertadores, el Brasileirao, la Supercopa de Brasil y el Carioca; además ganó el Derby de las Americas (frente a Cruz Azul) y la Copa Challenger (al vencer al Pyramids en Qatar).

El ranking de los mejores entrenadores

El diario uruguayo El País comenzó a entregar los premios en 1986 y los más ganadores han sido: