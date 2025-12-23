Dos entrenadores argentinos entre los mejores del fútbol sudamericano

El prestigioso diario uruguayo El País está llevando adelante la tradicional votación que premia a los mejores del fútbol sudamericano. Es así que una de las categorías contempla a los mejores entrenadores y trascendió que entre los tres más votados hay dos argentinos, pero que no se trata de Lionel Scaloni, quien quedó detrás en la elección.
El relevamiento reúne la opinión de periodistas especializados de toda Sudamérica y destaca a los protagonistas del deporte en sus diferentes rubros.
Gustavo Alfaro entre los mejores entrenadores del continente
Uno de los técnicos más votados fue Gustavo Alfaro quien repite su postulación de 2024 donde ingresó como uno de los más votados por su trabajo realizado en Costa Rica y en Paraguay; en esta ocasión los pergaminos son solo por su labor en el conjunto guaraní.
Es que el entrenador argentino logró que la Selección de Paraguay vuelva a un Mundial luego de 16 años tras quedar en la sexta posición en las Eliminatorias de Conmebol con 28 puntos. En el proceso eliminatorio primero estuvo como DT Daniel Garnero (también es argentino), pero luego asumió el ex Boca quien obtuvo 23 de 36 unidades en juego.
"A mí no había flecha que me alcanzara, hasta que llegó Paraguay, me volvió un tipo muy vulnerable, humano y cercano, que se conmueve mucho", explicó Lechuga Alfaro.
Ahora el entrenador de 63 años se prepara para elegir a los jugadores que participarán del Mundial 2026 defendiendo los colores de la Selección de Paraguay.
Gustavo Costas, otro de los entrenadores elegidos
El entrenador de Racing está haciendo historia porque transformó a la Academia en un equipo competitivo que pelea todos los frentes desde su llegada. Es así que con el liderazgo de Gustavo Costas logró obtener la Copa Sudamericana en 2024, la Recopa Sudamericana 2025 y llegó hasta las semifinales de la Copa Libertadores mientras que quedó segundo en el Torneo Clausura (tras eliminar a River y a Boca).
La confianza del hincha y de la dirigencia se transformaron en la renovación del técnico hasta 2028, fecha que coincide con la finalización de la presidencia de Diego Milito.
La terna más votada la completa Filipe Luis porque con el Flamengo tuvo una destacada participación en el Mundial de Clubes y en la Copa Intercontinental, pero además ganó la Copa Libertadores, el Brasileirao, la Supercopa de Brasil y el Carioca; además ganó el Derby de las Americas (frente a Cruz Azul) y la Copa Challenger (al vencer al Pyramids en Qatar).
El ranking de los mejores entrenadores
El diario uruguayo El País comenzó a entregar los premios en 1986 y los más ganadores han sido:
Carlos Bianchi en cinco oportunidades.
José Pekerman, Marcelo Gallardo y Luiz Felipe Scolari lo ganaron tres veces cada uno.
Carlos Salvador Bilardo y Óscar Washington Tabárez lo obtuvieron en dos ocasiones cada uno.