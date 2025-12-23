Netflix: recién llega la película de suspenso de 2 horas que tiene a todos sin poder sacársela de la cabeza

Se trata de la película india Solitaria es la noche: Los crímenes de la familia Bansal (Raat Akeli Hai - The Bansal Murders), dirigida por Honey Trehan y con una trama intensa de 2 horas y 16 minutos para maratonear en Netflix.

_Solitaria es la noche Los crímenes de la familia Bansal

Netflix: de qué trata la película Solitaria es la noche: Los crímenes de la familia Bansal

La sinopsis oficial de la película Solitaria es la noche: Los crímenes de la familia Bansal versa: “Tras los asesinatos en la familia Bansal, el inspector Jatil Yadav descubre un rastro de codicia, traición y secretos vinculado a un complot mortal”.