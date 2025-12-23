Inicio Series y películas Netflix
Netflix: recién llega la película de suspenso de 2 horas que tiene a todos sin poder sacársela de la cabeza

Es un drama de suspenso que acaba de estrenar en Netflix y tiene a todos los suscriptores de la plataforma de series y películas con el corazón en la boca

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina
Es una película de suspenso que arrasa en Netflix. 

La plataforma de streaming de Netflix renueva semanalmente su catálogo de series y películas para ofrecer a los suscriptores una experiencia gratificante. El pasado 20 de diciembre, llegó al catálogo un drama de suspenso que promete mantenerte al borde del sillón.

Se trata de la película india Solitaria es la noche: Los crímenes de la familia Bansal (Raat Akeli Hai - The Bansal Murders), dirigida por Honey Trehan y con una trama intensa de 2 horas y 16 minutos para maratonear en Netflix.

_Solitaria es la noche Los crímenes de la familia Bansal

Netflix: de qué trata la película Solitaria es la noche: Los crímenes de la familia Bansal

La sinopsis oficial de la película Solitaria es la noche: Los crímenes de la familia Bansal versa: “Tras los asesinatos en la familia Bansal, el inspector Jatil Yadav descubre un rastro de codicia, traición y secretos vinculado a un complot mortal”.

La trama de la nueva película de Netflix comienza cuando un cruento asesinato golpea a un vecindario residencial de Kanpur y Jatil Yadav (interpretado por Nawazuddin Siddiqui) debe desentrañar el misterio y averiguar quién mató a los miembros de la influyente familia Bansal.

Netflix: tráiler de Solitaria es la noche: Los crímenes de la familia Bansal

Embed - Solitaria es la noche - Los crímenes de la familia Bansal ( 2025 ) Trailer Pelicula - Español Latino

Reparto de Solitaria es la noche: Los crímenes de la familia Bansal

  • Nawazuddin Siddiqui (Inspector Jatil Yadav)
  • Radhika Apte (Radha)
  • Chitrangada Singh (Meera Bansal)
  • Deepti Naval (Guru Maa)
  • Ila Arun (Sarita Kumari)
  • Revathi (Dr. Rosie Panicker)
  • Sanjay Kapoor (Rajesh Bansal)
  • Priyanka Setia (Nisha Pal)
  • S.M. Zaheer (Mahinder Bansal)
  • Rajat Kapoor (DGP Sameer Verma)
_Solitaria es la noche Los crímenes de la familia Bansal (1)

Dónde ver la película Solitaria es la noche: Los crímenes de la familia Bansal, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Solitaria es la noche: Los crímenes de la familia Bansal se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Solitaria es la noche: Los crímenes de la familia Bansal se puede ver en Netflix.
  • España: la película Solitaria es la noche: Los crímenes de la familia Bansal se puede ver en Netflix.

