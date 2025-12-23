La plataforma de streaming de Netflix renueva semanalmente su catálogo de series y películas para ofrecer a los suscriptores una experiencia gratificante. El pasado 20 de diciembre, llegó al catálogo un drama de suspenso que promete mantenerte al borde del sillón.
Netflix: recién llega la película de suspenso de 2 horas que tiene a todos sin poder sacársela de la cabeza
Es un drama de suspenso que acaba de estrenar en Netflix y tiene a todos los suscriptores de la plataforma de series y películas con el corazón en la boca
Se trata de la película india Solitaria es la noche: Los crímenes de la familia Bansal (Raat Akeli Hai - The Bansal Murders), dirigida por Honey Trehan y con una trama intensa de 2 horas y 16 minutos para maratonear en Netflix.
Netflix: de qué trata la película Solitaria es la noche: Los crímenes de la familia Bansal
La sinopsis oficial de la película Solitaria es la noche: Los crímenes de la familia Bansal versa: “Tras los asesinatos en la familia Bansal, el inspector Jatil Yadav descubre un rastro de codicia, traición y secretos vinculado a un complot mortal”.
La trama de la nueva película de Netflix comienza cuando un cruento asesinato golpea a un vecindario residencial de Kanpur y Jatil Yadav (interpretado por Nawazuddin Siddiqui) debe desentrañar el misterio y averiguar quién mató a los miembros de la influyente familia Bansal.
Netflix: tráiler de Solitaria es la noche: Los crímenes de la familia Bansal
Reparto de Solitaria es la noche: Los crímenes de la familia Bansal
- Nawazuddin Siddiqui (Inspector Jatil Yadav)
- Radhika Apte (Radha)
- Chitrangada Singh (Meera Bansal)
- Deepti Naval (Guru Maa)
- Ila Arun (Sarita Kumari)
- Revathi (Dr. Rosie Panicker)
- Sanjay Kapoor (Rajesh Bansal)
- Priyanka Setia (Nisha Pal)
- S.M. Zaheer (Mahinder Bansal)
- Rajat Kapoor (DGP Sameer Verma)
Dónde ver la película Solitaria es la noche: Los crímenes de la familia Bansal, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Solitaria es la noche: Los crímenes de la familia Bansal se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Solitaria es la noche: Los crímenes de la familia Bansal se puede ver en Netflix.
- España: la película Solitaria es la noche: Los crímenes de la familia Bansal se puede ver en Netflix.