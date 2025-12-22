Netflix: la comedia romántica que acaba de estrenar 6 capítulos y ya conquista diciembre

Navidad en casa estrenó su tercera temporada en Netflix el 12 de diciembre de 2025 y vuelve a posicionarse entre las series y películas más elegidas para acompañar las fiestas. Creada por Per-Olav Sørensen, esta nueva entrega cuenta con 8 capítulos, a diferencia de las dos primeras que tenían 6.
La trama retoma el camino de Johanne, una mujer de 35 años que enfrenta las fiestas luego de una ruptura amorosa. Decidida a atravesar la Navidad sin complicaciones sentimentales, pronto se ve envuelta en nuevos desafíos afectivos y presiones familiares. La serie de Netflix aborda con sensibilidad temas como la soltería, las expectativas sociales y la búsqueda de conexión.
La crítica destacó nuevamente esta temporada por su retrato honesto de las emociones adultas. Desde Decider, Liz Kocan la definió como “una comedia romántica refinada que refleja de manera realista lo complejo de estar perpetuamente soltero, sin renunciar a un final feliz”. Navidad en casa está entre las series y películas ideales para ver en Netflix durante las fiestas.
Netflix: de qué trata la serie Navidad en casa
La trama de la serie Navidad en casa se centra en Johanne (Ida Elise Broch), una treintañera que lidia con el amor y el drama familiar durante las fiestas, atrapada entre sus ex y nuevas relaciones. La pregunta es: ¿Logrará encontrar una conexión real?
La tercera temporada retoma los dilemas amorosos y familiares clásicos de la serie. Meses después de su separación de Jonas, Johanne se mantiene ocupada ayudando a sus hermanos, cuidando de su padre y asumiendo un puesto de liderazgo en su trabajo.
Sin embargo, al regresar al mundo de las citas, descubre que las reglas han cambiado, o tal vez es ella quien ya no es la misma. Bajo la superficie, persiste la pregunta central de la serie: ¿se atreverá Johanne a amar de nuevo?
Netflix: tráiler de la serie Navidad en casa
Reparto de la serie Navidad en casa
- Ida Elise Broch (Johanne)
- Gabrielle Leithaug (Jørgunn)
- Oddgeir Thune (Henrik)
- Dennis Storhøi (Tor)
- Felix Sandman (Jonas)
- Hege Schøyen (Bente)
Dónde ver la serie Navidad en casa, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Navidad en casa se puede ver en Netflix y HBO Max.
- Estados Unidos: la serie Navidad en casa (Home for Christmas) se puede ver en Netflix.
- España: la serie Navidad en casa se puede ver en Netflix.