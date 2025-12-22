Netflix: la comedia romántica que acaba de estrenar 6 capítulos y ya conquista diciembre

Netflix: de qué trata la serie Navidad en casa

La trama de la serie Navidad en casa se centra en Johanne (Ida Elise Broch), una treintañera que lidia con el amor y el drama familiar durante las fiestas, atrapada entre sus ex y nuevas relaciones. La pregunta es: ¿Logrará encontrar una conexión real?

navidad en casa- serie

La tercera temporada retoma los dilemas amorosos y familiares clásicos de la serie. Meses después de su separación de Jonas, Johanne se mantiene ocupada ayudando a sus hermanos, cuidando de su padre y asumiendo un puesto de liderazgo en su trabajo.

Sin embargo, al regresar al mundo de las citas, descubre que las reglas han cambiado, o tal vez es ella quien ya no es la misma. Bajo la superficie, persiste la pregunta central de la serie: ¿se atreverá Johanne a amar de nuevo?

Netflix: tráiler de la serie Navidad en casa

Embed - NAVIDAD EN CASA - Temporada 3 | SERIE TRAILER ESPAÑOL | 12 Diciembre/25 - NETFLIX

Reparto de la serie Navidad en casa

Ida Elise Broch (Johanne)

Gabrielle Leithaug (Jørgunn)

Oddgeir Thune (Henrik)

Dennis Storhøi (Tor)

Felix Sandman (Jonas)

Hege Schøyen (Bente)

Dónde ver la serie Navidad en casa, según la zona geográfica