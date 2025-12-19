Recién llega a Netflix una catastrófica película coreana y ya arrasó con todo en el ranking mundial

Dirigida por Kim Byung-woo, la película El Gran Diluvio es un drama de acción que, en 1 hora y 48 minutos, desarrolla en Netflix la historia de una madre y su hijo y el rescate de una inundación catastrófica en Seúl.

Para la crítica especializada de Radio Times, “todo funciona gracias a dos cosas: la emotiva interpretación central de la siempre inmersa Kim y una premisa monumental que, de algún modo, encaja a la perfección en las últimas escenas”.