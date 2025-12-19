Recién llega a Netflix una catastrófica película coreana y ya arrasó con todo en el ranking mundial

El 19 de diciembre de 2025, la plataforma de series y películas de Netflix estrenó un drama coreano que promete ser lo más visto del mundo de streaming. Se trata de El Gran Diluvio, protagonizado por Park Hae-soo, actor de El juego del Calamar.
Dirigida por Kim Byung-woo, la película El Gran Diluvio es un drama de acción que, en 1 hora y 48 minutos, desarrolla en Netflix la historia de una madre y su hijo y el rescate de una inundación catastrófica en Seúl.
Para la crítica especializada de Radio Times, “todo funciona gracias a dos cosas: la emotiva interpretación central de la siempre inmersa Kim y una premisa monumental que, de algún modo, encaja a la perfección en las últimas escenas”.
Netflix: tráiler de la película El Gran Diluvio
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película El Gran Diluvio versa: “En el que podría ser el último día en la Tierra, una lucha de vida o muerte en un apartamento inundado pronto se convierte en la única esperanza de supervivencia de la humanidad”.
Cuando una inundación catastrófica afecta el planeta, la investigadora de desarrollo de inteligencia artificial An-na (Kim Da-mi) intenta proteger al pequeño Ja-in (Kwon Eun-seong), mientras que Hee Jo (Park Hae-soo), quien pertenece a un equipo de seguridad de recursos humanos, intenta salvar a la protagonista de El Gran Diluvio.
Reparto de El Gran Diluvio, película de Netflix
- Kim Da-mi (Anna)
- Park Hae-soo (Hee-jo)
- Kim Kyu-na
- Kim Byung-nam
- Lee Dong-chan
- Kim Su-kyung
- Kwon Eun-seong
- Kim Kang-bin
- Yuna
Dónde ver la película El Gran Diluvio, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película El Gran Diluvio se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película El Gran Diluvio se puede ver en Netflix.
- España: la película El Gran Diluvio se puede ver en Netflix.