Está en Netflix, tiene más de 15 años y es de las mejores historias del 2000 para adelante

No estamos hablando de una serie corta, sino que incluso compite para ser una de las más largas de Netflix, ya que se compone de un total de 177 capítulos. El hambre de la productora no se quedó simplemente en esta oferta, y es que a partir de ella surgieron 2 series que van a la par, otras 3 relacionadas con la vida de los personajes principales luego del final del relato oficial, y otra serie centrada en el post, pero sin vínculo directo con la original.

La serie fue estrenada a nivel mundial en el 2010 y luego se sumó al catálogo de series y películas de Netflix, para ser desde entonces la oferta de zombies más elegida de toda la plataforma.

Embed - The Walking Dead | Tráiler Temporada 6 (Español) #TheWalkingDead #SerieAdictos #TWD #trailerespañol

Netflix: de qué trata la serie The Walking Dead

De acuerdo a lo que señala la sinopsis de Netflix sobre esta exitosa serie de zombies de 11 temporadas, The Walking Dead centra su historia en: “En el alba de un apocalipsis zombi, los sobrevivientes se aferran a la esperanza de la humanidad uniéndose para librar una batalla por su supervivencia".

A pesar de la crítica a la extensión de la serie, en Netflix, continúa siendo una de las principales recomendaciones del género.

the walking dead 3

Reparto de The Walking Dead, serie de Netflix

Andrew Lincoln como Rick Grimes

Jon Bernthal como Shane Walsh

Sarah Wayne Callies como Lori Grimes

Laurie Holden como Andrea

Jeffrey DeMunn como Dale Horvath

Steven Yeun como Glenn Rhee

Chandler Riggs como Carl Grimes

Emma Bell como Amy

Norman Reedus como Daryl Dixon

Dónde ver la serie The Walking Dead, según la zona geográfica