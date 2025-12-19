Netflix ofrece un catálogo de series y películas desbordado de opciones para todos los gustos. Una serie ha pasado a la historia como uno de los relatos de terror más elegidos de la plataforma y de la televisión, teniendo acción, drama, suspenso y todo lo que se te ocurra, y contando con un total de 177 capítulos y 11 temporadas: The Walking dead.
Está en Netflix, tiene más de 15 años y es de las mejores historias del 2000 para adelante
Esta serie logró convertirse en un gran éxito televisivo y dentro de Netflix, siendo uno de los íconos dentro de su género
No tiene ningún tipo de sentido. Intentar competir contra las series y películas de producción estadounidenses que llegan al catálogo de Netflix, y es que cualquier tipo de estreno, u oferta vieja que se suma, se vuelve una tendencia mundial en cuestión de horas. Esta serie llevó su éxito más allá, superando los 10 años de producción, con personajes que se volvieron íconos del género e inclusive sumando otras series que continúa con la vida de cada uno de ellos.
Al momento de su estreno, esta serie supo arrasar de manera televisiva a nivel mundial, y su llegada al catálogo de series y películas de Netflix confirmó qué estamos ante uno de los mejores relatos de terror zombie, de toda la historia. Con el paso del tiempo, la historia se extendió durante 11 temporadas, que si bien reunieron millones de reproducciones, generaron cierto amor/odio entre los suscriptores e inclusive la crítica especializada.
No estamos hablando de una serie corta, sino que incluso compite para ser una de las más largas de Netflix, ya que se compone de un total de 177 capítulos. El hambre de la productora no se quedó simplemente en esta oferta, y es que a partir de ella surgieron 2 series que van a la par, otras 3 relacionadas con la vida de los personajes principales luego del final del relato oficial, y otra serie centrada en el post, pero sin vínculo directo con la original.
La serie fue estrenada a nivel mundial en el 2010 y luego se sumó al catálogo de series y películas de Netflix, para ser desde entonces la oferta de zombies más elegida de toda la plataforma.
Netflix: de qué trata la serie The Walking Dead
De acuerdo a lo que señala la sinopsis de Netflix sobre esta exitosa serie de zombies de 11 temporadas, The Walking Dead centra su historia en: “En el alba de un apocalipsis zombi, los sobrevivientes se aferran a la esperanza de la humanidad uniéndose para librar una batalla por su supervivencia".
A pesar de la crítica a la extensión de la serie, en Netflix, continúa siendo una de las principales recomendaciones del género.
Reparto de The Walking Dead, serie de Netflix
- Andrew Lincoln como Rick Grimes
- Jon Bernthal como Shane Walsh
- Sarah Wayne Callies como Lori Grimes
- Laurie Holden como Andrea
- Jeffrey DeMunn como Dale Horvath
- Steven Yeun como Glenn Rhee
- Chandler Riggs como Carl Grimes
- Emma Bell como Amy
- Norman Reedus como Daryl Dixon
Dónde ver la serie The Walking Dead, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie The Walking Dead se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie The Walking Dead se puede ver en Netflix.
- España: la serie The Walking Dead se puede ver en Netflix.