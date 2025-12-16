Netflix: llegó el estreno más esperado de Ricardo Darín y ya es un éxito a nivel mundial

Luna de Avellaneda es una coproducción argentino-española de 2004 que cuenta con un reparto estelar, encabezado por Darín, Eduardo Blanco, Mercedes Morán y Valeria Bertuccelli. Para la crítica especializada de Diario El País, esta película de 2 horas y 19 minutos es “un filme cargado de emotividad, buen cine y certeros diagnósticos sociales sobre la Argentina actual”.

Netflix: de qué trata la película Luna de Avellaneda

La sinopsis oficial de la película Luna de Avellaneda versa: “Cuando un club social y deportivo de Buenos Aires enfrenta un futuro incierto, un socio leal y sus mejores amigos se unen para salvarlo”.