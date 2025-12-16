El 15 de diciembre de 2025, la plataforma de series y películas de Netflix estrenó Luna de Avellaneda, una comedia dramática dirigida por Juan José Campanella que fue nominada a los Premios Goya a Mejor película extranjera de habla hispana y por la que Ricardo Darín ganó el premio a Mejor actor en la Semana Internacional de Cine de Valladolid.
Netflix: llegó el estreno más esperado de Ricardo Darín y ya es un éxito a nivel mundial
La nominaron a los Premios Goya, el protagonista es Ricardo Darín y es una comedia que acaba de estrenar en el catálogo de series y películas de Netflix
Luna de Avellaneda es una coproducción argentino-española de 2004 que cuenta con un reparto estelar, encabezado por Darín, Eduardo Blanco, Mercedes Morán y Valeria Bertuccelli. Para la crítica especializada de Diario El País, esta película de 2 horas y 19 minutos es “un filme cargado de emotividad, buen cine y certeros diagnósticos sociales sobre la Argentina actual”.
Netflix: de qué trata la película Luna de Avellaneda
La sinopsis oficial de la película Luna de Avellaneda versa: “Cuando un club social y deportivo de Buenos Aires enfrenta un futuro incierto, un socio leal y sus mejores amigos se unen para salvarlo”.
La trama de la película de Netflix se centra en Luna de Avellaneda, un club de barrio que vivió en el pasado una época de esplendor y está atravesando una crisis que pone en peligro su existencia.
Al parecer, la única salida posible es que se convierta en un Casino, pero esto se aparta de los ideales y de los fines para los que fue fundado en los años 40: un club social, deportivo y cultural. Los descendientes de los fundadores se debatirán entre la posibilidad de salvarse a cualquier precio o conservar el espíritu original del club.
Netflix: tráiler de la película Luna de Avellaneda
Reparto de Luna de Avellaneda, película de Netflix
- Ricardo Darín (Román Maldonado)
- Eduardo Blanco (Amadeo Grimberg)
- Mercedes Morán (Graciela)
- Valeria Bertuccelli (Cristina)
- Silvia Kutika (Verónica)
- Jose Luis Lopez Vazquez (Don Aquiles)
- Daniel Fanego (Alejandro)
- Atilio Pozzobon (Emilio)
- Horacio Peña (Julio)
- Alan Sabbagh (Ismael)
Dónde ver la película Luna de Avellaneda, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Luna de Avellaneda se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Luna de Avellaneda no está disponible en Netflix.
- España: la película Luna de Avellaneda se puede ver en Movistar Plus.