Jubilados desaparecidos en Chubut: la pista que alerta a los investigadores y llama mucho la atención

Jubilados desaparecidos en Chubut: la pista que llama la atención

Hay varias pistas que los investigadores tienen sobre la mesa y en las que han tenido que poner el foco para poder dar con el paradero de los jubilados desaparecidos.

Probablemente, la más enriquecedora fue el hallazgo de la camioneta donde se trasladaba la pareja de jubilados, que pretendían pasar un fin de semana juntos.

Tras varios días de búsqueda, el 17 de octubre se encontró el rodado a seis kilómetros de la costa, en una zona ubicada a quince kilómetros de la Ruta Nº3, la cual es conocida como “Zanjon de Visser”.

La camioneta estaba cerrada, sin ocupantes y con los elementos personales de los jubilados en su interior.

Sin embargo, hay otra pista que arroja muchas hipótesis. Se trata de la fogata que detectaron los rescatistas. La fogata se encontraba apagada en un área próxima a la Ruta 1.

El hallazgo abrió una nueva línea de investigación, ya que no se descarta que el fuego haya sido encendido en su momento por la pareja, posiblemente como señal de auxilio o para resguardarse del frío nocturno.

Los peritos ya trabajaron en el lugar en busca de huellas, restos de alimentos o pertenencias que puedan vincularse con los jubilados desaparecidos.

“Cada detalle puede ser clave, incluso una pequeña marca o un objeto en el terreno”, había declarado uno de los investigadores.

Cómo son los jubilados desaparecidos en Chubut

Juana Inés Morales posee las siguientes características físicas: contextura robusta, 1,60 metros de estatura, tez trigueña, cabello largo hasta los hombros color castaño oscuro, ondulado y con flequillo.

Alberto Pedro Kreder posee las siguientes características físicas: contextura delgada, 1,75 metros de altura, tez blanca, cabello lacio, corto de color castaño oscuro y ojos color verdes.