Solo para unos pocos: ANSES dará un pago extra de $1.100.000 a jubilados antes de Navidad

Como todos los diciembres, ANSES confirmó el pago del aguinaldo y adaptó el calendario de pago para que ningún jubilado se quede sin cobrar sus haberes antes de Navidad. Asimismo, también reveló que el pago extra del aguinaldo se abonará con los haberes y, a muchos, sorprendió el monto que van a recibir algunos de los jubilados.
ANSES dará un pago extra de $1.100.000 a jubilados antes de Navidad
Desde ANSES explicaron que, con el aumento del 2,34% que hubo en diciembre, las jubilaciones quedaron de la siguiente manera:
- Jubilación mínima: $ 340.879,59
- Jubilación máxima: $ 2.293.796,92
En el caso de la jubilación mínima, estos además cobran un bono de $70.000 y un aguinaldo de $170.000, como mínimo. Sin embargo, aquellos que cobran la máxima, se encontrarán con un aguinaldo que supera el $1.100.000.
Según los datos de ANSES, el aguinaldo más bajo y el más alto de jubilados serán los siguientes:
- Jubilación mínima: $170.439,8
- Jubilación máxima: $1.146.898
ANSES: fecha de pago de haberes, bono y aguinaldo de jubilados
Las fechas elegidas por ANSES para la acreditación de haberes, bono y aguinaldo de jubilados en diciembre son las siguientes:
Jubilados que cobran el haber mínimo
- DNI terminados en 0: 9 de diciembre
- DNI terminados en 1: 10 de diciembre
- DNI terminados en 2: 11 de diciembre
- DNI terminados en 3: 11 de diciembre
- DNI terminados en 4: 12 de diciembre
- DNI terminados en 5: 12 de diciembre
- DNI terminados en 6: 15 de diciembre
- DNI terminados en 7: 15 de diciembre
- DNI terminados en 8: 16 de diciembre
- DNI terminados en 9: 16 de diciembre
Jubilados con haberes superiores al mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre
- DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre
- DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre
- DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre
- DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre