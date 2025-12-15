El océano es un territorio indomable, un espacio donde apenas algunas construcciones logra mantenerse a flote. Sin embargo, en medio del mar, existe una gigantesca estructura única en el planeta Tierra que contradice esa idea.
Instalan la construcción más pesada y profunda del planeta Tierra: más de 400 metros y un millón de toneladas
Bajo las aguas frías del océano, esta construcción sostiene parte de la energía que mueve al planeta Tierra
Invisible y ajena al ruido del mundo, una construcción se alza y se hunde como una de las obras más extraordinarias de la ingeniería moderna en todo el planeta Tierra. No es un barco, no es una ciudad y tampoco un rascacielos, pero comparte rasgos de todos ellos.
Se trata de la construcción Troll A, una plataforma marina diseñada para la extracción y procesamiento de gas natural en uno de los entornos más hostiles del planeta Tierra. Ubicada en aguas profundas del mar del Norte, pertenece al yacimiento Troll, uno de los más importantes de Noruega.
A diferencia de muchas plataformas petroleras, esta construcción no flota ni se sostiene sobre pilotes, descansa directamente sobre el océano, anclada por su propio peso. Su función principal es separar y transportar el gas extraído hacia tierra firme, operando de manera continua y bajo condiciones extremas.
Según la fundación Aquae esta plataforma de gas no es solo la mayor y más pesada del mundo, sino también el objeto más grande que el ser humano ha trasladado por la superficie del planeta.
Como es esta construcción única en el planeta Tierra
- Profundidad récord: Troll A está instalada a más de 300 metros de profundidad, lo que la convierte en la plataforma más profunda jamás anclada en el fondo del océano.
- Dimensiones colosales: desde su base hasta la parte superior, la estructura supera los 470 metros de altura, más que muchos rascacielos icónicos del planeta Tierra.
- Construcción en hormigón: fue construida casi en su totalidad con hormigón armado, un material elegido por su resistencia a la presión del agua y a la corrosión marina.
- Estructura interna compleja: en el interior de esta construcción existen túneles, cámaras y sistemas diseñados para operar de forma segura en un entorno donde cualquier falla puede ser crítica.
- Longevidad operativa: fue concebida para funcionar durante décadas, resistiendo tormentas, corrientes y el desgaste constante del océano.