Situado a unos 30 km al suroeste de la capital, este complejo ha sido identificado por inteligencia occidental como un cerebro militar diseñado para reemplazar sus antiguos centros de comando. Te contamos todo sobre esta construcción.

China desafía el poderío de Estados Unidos con un cuartel militar 10 veces más grande que el pentágono

Según The Financial Times terreno previsto para este cuartel militar de China busca superar los 1 500 acres (más de 6 km²), lo que lo ubicaría como al menos diez veces más grande que Pentágono, la sede histórica del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Imágenes satelitales recientes muestran intensa actividad de construcción, excavaciones profundas, docenas de grúas operando simultáneamente, señales de túneles subterráneos y de infraestructura reforzada.