Situado a unos 30 km al suroeste de la capital, este complejo ha sido identificado por inteligencia occidental como un cerebro militar diseñado para reemplazar sus antiguos centros de comando. Te contamos todo sobre esta construcción.
China desafía el poderío de Estados Unidos con un cuartel militar 10 veces más grande que el pentágono
Según The Financial Times terreno previsto para este cuartel militar de China busca superar los 1 500 acres (más de 6 km²), lo que lo ubicaría como al menos diez veces más grande que Pentágono, la sede histórica del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Imágenes satelitales recientes muestran intensa actividad de construcción, excavaciones profundas, docenas de grúas operando simultáneamente, señales de túneles subterráneos y de infraestructura reforzada.
El complejo está siendo concebido como un centro de comando en tiempos de guerra, con búnkeres subterráneos de alta protección destinados a salvaguardar a la cúpula militar y política china ante ataques convencionales o nucleares. Su estructura parece diseñada para asegurar continuidad operativa en cualquier escenario, comunicaciones seguras, coordinación entre ramas militares, logística, defensa estratégica y control operativo centralizado.
¿Por qué esta base militar China es crucial?
- Si se confirma su escala y funciones, Beijing Military City marcaría un salto histórico en términos de capacidad de mando militar centralizado, con un nivel de integración y resiliencia que supera cualquier centro conocido hasta hoy.
- El momento de la construcción, coincidiendo con la modernización acelerada del EPL de cara al centenario de su fundación en 2027, sugiere una intención de fortalecimiento estratégico global, no solo regional.
- Aunque los detalles oficiales siguen reservados por el gobierno de China y la confirmación pública del proyecto no existe, su mera existencia, documentada mediante imágenes satelitales y análisis de inteligenci, ya reconfigura las perspectivas de defensa y disuasión en el escenario internacional.