La fábrica más grande una de las marcas más valiosa de Estados Unidos pertenece a China

Pero la magnitud no se limita a la línea de montaje. Esta fábrica única en el mundo dispone de infraestructura interna integral, zonas de alojamiento, comedores, sistemas logísticos, transporte, almacenes, y facilidades para gestionar no solo la manufactura sino el flujo constante de entradas y salidas. Esa estructura difusa entre industria, comunidad y logística hace que la fábrica funcione como un organismo propio, una pequeña “ciudad industrial”.

La dependencia de iphone por esta fábrica

Pese a que en los últimos años la empresa de Apple ha buscado diversificar su producción hacia otros países, especialmente India, esta fábrica de China sigue siendo, por ahora, el núcleo más grande y decisivo en la manufactura global de iPhones.

La fábrica de Foxconn en Zhengzhou representa un récord industrial contemporáneo por:

su escala

su ritmo de producción

su grado de integración logística

Todos estos puntos la sitúan como la fábrica de iPhones más grande del mundo. Su existencia revela no solo los alcances modernos de la manufactura global, sino también los desafíos de coordinar a escala masiva trabajo, eficiencia y demanda mundial de tecnología.