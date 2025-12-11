La fábrica más grande una de las marcas más valiosa de Estados Unidos pertenece a China

Este complejo, a veces llamado “iPhone City”, no es una fábrica común. Es una ciudad-fábrica que alberga a decenas de miles de trabajadores y varias decenas de líneas de producción, dedicadas no sólo al ensamblaje final de dispositivos, sino también a tareas de procesamiento de componentes, logística interna y expedición global.
Tan grande como una ciudad, así es la mayor fábrica de iPhone del mundo: no está en Estados Unidos
Durante sus momentos de máxima actividad, la fábrica ha ensamblado hasta 500.000 iPhones por día lo que equivale a cerca de 350 unidades por minuto. Esa prodigiosa producción convierte a Zhengzhou en responsable de una parte significativa del abastecimiento mundial de iPhones.
Pero la magnitud no se limita a la línea de montaje. Esta fábrica única en el mundo dispone de infraestructura interna integral, zonas de alojamiento, comedores, sistemas logísticos, transporte, almacenes, y facilidades para gestionar no solo la manufactura sino el flujo constante de entradas y salidas. Esa estructura difusa entre industria, comunidad y logística hace que la fábrica funcione como un organismo propio, una pequeña “ciudad industrial”.
La dependencia de iphone por esta fábrica
Pese a que en los últimos años la empresa de Apple ha buscado diversificar su producción hacia otros países, especialmente India, esta fábrica de China sigue siendo, por ahora, el núcleo más grande y decisivo en la manufactura global de iPhones.
La fábrica de Foxconn en Zhengzhou representa un récord industrial contemporáneo por:
- su escala
- su ritmo de producción
- su grado de integración logística
Todos estos puntos la sitúan como la fábrica de iPhones más grande del mundo. Su existencia revela no solo los alcances modernos de la manufactura global, sino también los desafíos de coordinar a escala masiva trabajo, eficiencia y demanda mundial de tecnología.