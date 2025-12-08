En un mundo donde la velocidad define el poder industrial, China acaba de enviar otro mensaje al planeta. La construcción de BYD es tan vasta que ya no puede llamarse fábrica.
La construcción en tiempo récord que no es una simple fábrica de coches: es una ciudad entera
China construyó un complejo industrial autosuficiente que funciona como una ciudad completa. Todos los detalles
Esta construcción es una ciudad industrial autosuficiente, con barrios, rutas internas, buses eléctricos, hospitales, dormitorios, centrales de energía y hasta su propio sistema de reciclaje. La fábrica es un ecosistema cerrado donde miles de trabajadores conviven, producen, se trasladan y duermen dentro del mismo complejo.
Esta fábrica es especie de “urbe corporativa” diseñada para fabricar el futuro de la movilidad eléctrica a una escala nunca vista. Este complejo, uno de los más grandes que BYD ha construido fuera de Shenzhen, es una apuesta total por el dominio del mercado global de autos eléctricos.
Según explicar el portal especializado Motor Pasión, esta construcción es solo una línea de ensamblaje, es una cadena productiva verticalizada, capaz de construir desde las celdas de batería hasta el vehículo terminado en un mismo territorio.
Como es esta mega fábrica
La rapidez con la que se levantó no es casualidad. China está ejecutando una carrera estratégica para asegurarse que, cuando el mundo busque autos eléctricos baratos y eficientes, BYD sea la respuesta inmediata. La mega fábrica es, en esencia, un símbolo del momento histórico donde China deja de imitar para convertirse en arquitecta de la nueva movilidad global.
- Escala urbana: alberga decenas de miles de trabajadores, calles internas, transporte público y zonas residenciales.
- Producción total: fabrica baterías, chips, motores, plataformas y el vehículo final, sin depender de proveedores externos.
- Energía propia: integra paneles solares, almacenamiento y gestión inteligente de energía.
- Robótica a gran escala: miles de robots ensamblan componentes con precisión milimétrica.
- Modelo de ciudad cerrada: la mayoría de los trabajadores vive dentro de la fábrica.
- Reducción de costos: evita transporte, logística externa y tiempos muertos.
- Exportación masiva: diseñada para abastecer América Latina, Europa y África.
- Innovación continua: esta construcción cuenta con laboratorios de prueba y desarrollo dentro del mismo campus.