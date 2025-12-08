Esta construcción es una ciudad industrial autosuficiente, con barrios, rutas internas, buses eléctricos, hospitales, dormitorios, centrales de energía y hasta su propio sistema de reciclaje. La fábrica es un ecosistema cerrado donde miles de trabajadores conviven, producen, se trasladan y duermen dentro del mismo complejo.

La construcción en tiempo récord que no es una simple fábrica de coches: es una ciudad entera

Esta fábrica es especie de “urbe corporativa” diseñada para fabricar el futuro de la movilidad eléctrica a una escala nunca vista. Este complejo, uno de los más grandes que BYD ha construido fuera de Shenzhen, es una apuesta total por el dominio del mercado global de autos eléctricos.