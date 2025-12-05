Llega un nuevo centro comercial con tobogán de 12 metros y escenario para 5000 personas

La inauguración inicial está prevista para el sábado 13 de diciembre, fecha ratificada por Maximiliano González Kunz, CEO de Neutrón. El complejo suma 35.000 metros cuadrados y cerca de 60 locales comerciales, además de una nueva sucursal de la cadena Coto, la segunda en la ciudad, que ya cuenta con equipamiento e infraestructura instalada.

Muchas actividades para realizar

Bendu también contará con una plaza de 3.000 mil metros cuadrados para que los chicos se diviertan y los grandes estén tranquilos. Además de juegos actuales y confiables, se ofrecerán actividades sin costo y un atractivo que promete transformarse rápidamente en una referencia indispensable, el tobogán más alto de Mar del Plata, completamente sin costo.

bendu

Los encargados del proyecto también indicaron que contará con más de 100 establecimientos comerciales elegidos para que las familias puedan solucionar todo. Van a poder comprar indumentaria, accesorios, hacer las compras para el hogar, cuidar la salud, disfrutar de locales de entretenimiento y comer.

La gastronomía será un punto fundamental en Bendu. Existirán establecimientos con datos de verdad y un mercado de comida que promete estar al nivel de los más prestigiosos del mundo. Habrá locales con propuestas para degustar al paso y también productos locales y regionales para que marplatenses y turistas puedan descubrir lo mejor de la ciudad y la zona.

Además, el espacio tendrá cines de última tecnología, un anfiteatro al aire libre con capacidad para 5.000 personas y una potente propuesta gastronómica, se combinan con una agenda de actividades gratuitas para todas las edades.