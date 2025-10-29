Adiós a un shopping histórico: una construcción inspirada en Miami ocupará su lugar

Durante ese período se llevará adelante una transición operativa destinada a garantizar el funcionamiento del complejo mientras se concreta el traspaso.

Qué ocupará su lugar

Se estima que la fecha de cierre será en diciembre de 2026. Mientras tanto, los locales de Jumbo y Easy continuarán operando hasta dicha fecha. Una vez cerrada esta etapa, se implementará un plan de reubicación del personal y reorganización de operaciones.

jumbo A lo largo de casi tres décadas albergó marcas reconocidas y funcionó como punto de encuentro para vecinos y visitantes.

Eduardo Costantini anticipó a distintos medios que invertirá más de US$ 350 millones para desarrollar un nuevo polo urbano inspirado en el Design District de Miami, pero con identidad porteña.

El plan abarca oficinas, locales comerciales, residencias, espacios verdes, esculturas y una programación cultural abierta al público.

Se estima que las obras van a comenzar dentro de un año y finalizarse aproximadamente en 2030. Un dato de color es que el proyecto incluirá la restauración del histórico Pabellón del Centenario, declarado Monumento Histórico Nacional.