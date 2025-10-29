Inicio Sociedad shopping
Adiós a un shopping histórico: una construcción inspirada en Miami ocupará su lugar

Por Luciana Biondo Torres [email protected]
Este será el gran proyecto que reemplazará el shopping

El histórico shopping ubicado en el barrio de Palermo llegará a su fin debido a que se acerca una nueva construcción. El centro comercial está ubicado en la zona de Palermo Chico, en la intersección de la Avenida Intendente Bullrich y Avenida Cerviño. A continuación te contaremos por qué será reemplezado.

Un nuevo shopping

Según Forbes, Cencosud optó por tomar esta resolución debido a la venta del terreno donde se ubica el complejo. El terreno, con una superficie de más de 44.000 metros cuadrados, fue vendido en subasta por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y obtenido por el empresario Eduardo Costantini, fundador de Consultatio y fundador del MALBA, después de una puja que incrementó el precio inicial de US$ 81 millones a US$ 127 millones.

Portal Palermo abrió sus puertas en 1996 y rápidamente se convirtió en un punto de referencia.

El terreno actualmente ocupado por el centro comercial Portal Palermo, administrado por Cencosud desde hace casi 30 años, deberá ser entregado en un plazo máximo de diez meses a partir de la adjudicación, según lo estipulado en los pliegos de la subasta.

Durante ese período se llevará adelante una transición operativa destinada a garantizar el funcionamiento del complejo mientras se concreta el traspaso.

Qué ocupará su lugar

Se estima que la fecha de cierre será en diciembre de 2026. Mientras tanto, los locales de Jumbo y Easy continuarán operando hasta dicha fecha. Una vez cerrada esta etapa, se implementará un plan de reubicación del personal y reorganización de operaciones.

A lo largo de casi tres décadas albergó marcas reconocidas y funcionó como punto de encuentro para vecinos y visitantes.

Eduardo Costantini anticipó a distintos medios que invertirá más de US$ 350 millones para desarrollar un nuevo polo urbano inspirado en el Design District de Miami, pero con identidad porteña.

El plan abarca oficinas, locales comerciales, residencias, espacios verdes, esculturas y una programación cultural abierta al público.

Se estima que las obras van a comenzar dentro de un año y finalizarse aproximadamente en 2030. Un dato de color es que el proyecto incluirá la restauración del histórico Pabellón del Centenario, declarado Monumento Histórico Nacional.

