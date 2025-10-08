FM UNA celebró 15 años de radio y de cercanía con los oyentes en el Mendoza Shopping

El cierre estuvo a cargo del artista Dante Petricca, quien presentó un show de pop rock que hizo cantar y bailar tanto a los visitantes del shopping como a quienes siguieron la transmisión en vivo desde sus hogares.

oyentes fm una Los oyentes de FM UNA se sumaron a los festejos de la radio.

Se trató de un encuentro festivo de la radio con su audiencia para compartir el camino recorrido juntos y todos los logros alcanzados hasta instalarse en 15 años entre las preferidas del dial.

daniel reboredo jonatan pesci operadores fm una La dirección técnica de la radio en manos de Daniel Reboredo y Jonatan Pesci.

Una historia de evolución y cercanía

La celebración incluyó un momento de gran emoción cuando, a la distancia, Miriam Lázaro, una de las voces históricas de FM UNA, compartió un mensaje recordando los comienzos y el crecimiento de la radio.

“FM UNA para mí es un gran amor, un gran, gran amor. Llegó en un momento de mi vida en donde lo estaba necesitando muchísimo, tanto económica como emocionalmente”, expresó Lázaro en contacto con Diario UNO, ella que ingresó al aire de esta radio a 10 meses de su fundación.

Miriam Lazaro.jpg Prácticamente desde los inicios que Miriam Lázaro conduce las tardes de FM UNA, radio a la que dice amar porque "me salvó la vida".

La locutora recordó que la emisora le permitió reencontrarse con su vocación. “Fue hermosísimo empezar a trabajar en un lugar con tanta libertad, con tanto respeto, con tanta posibilidad de ser quien yo quería ser, que era ser la compañía de los oyentes. De alguna manera FM UNA me salvó la vida”, confesó.

Con el tiempo, la programación de la radio fue incorporando nuevos estilos y voces, sin perder su identidad romántica.

“Ya no somos solamente una radio para el público femenino, cada día tenemos más oyentes varones que participan, piden canciones y comparten historias. FM UNA creció y se nota: ya es una señorita de 15 años”, expresó con humor y orgullo la conductora de la FM que integra el Grupo América Interior.

lucas castro locutor periodista fm un canal 7 Lucas Castro, conductor de FM UNA y periodista de Canal 7 de Mendoza.

Una radio que se reinventa

Desde 2021, la dirección de FM UNA 96.1 está a cargo de Sandra Scifo, quien lideró una renovación profunda tanto en la imagen como en los contenidos de la radio.

“FM UNA empezó como una radio para la mujer, con una estética muy romántica y femenina. Cuando asumí la dirección decidimos integrar a todos los públicos: hoy es una radio para hombres y mujeres, con un lenguaje más inclusivo y moderno”, explicó Sandra mientras ultimaba detalles de la producción de este miércoles en el Mendoza Shopping.

maria tiznado gustavo palacio oyentes fm una María Tiznado y Gustavo Palacio, oyentes de FM UNA.

El cambio no fue solo visual para la radio más romántica de Mendoza. “Pasamos del rosa a un verde-celeste, incorporamos voces masculinas por primera vez en la programación del mediodía, actualizamos la base musical y sumamos artistas contemporáneos. La idea fue abrir el espectro sin perder nuestra esencia emocional”, detalló Scifo.

La directora y productora radial destacó también el crecimiento sostenido de la audiencia: “Tenemos una fidelidad impresionante. Hay oyentes que nos acompañan desde el primer día, y eso se siente. Hemos triplicado la audiencia en estos años y seguimos innovando para mantenernos cerca de la gente”.

gustavo avellaneda paola gonzalez azucena quiroz oyentes fm una Gustavo Avellaneda, Paola González y Azucena Quiroz, oyentes de FM UNA.

Un equipo de radio que crece junto a su comunidad

Con la producción ejecutiva de María Mora, la dirección técnica de Daniel Reboredo y Jonatan Pesci, y un equipo de marketing liderado por Nahir Bullaude, FM UNA 96.1 consolida un modelo de trabajo colaborativo que combina profesionalismo y calidez.

“Tenemos un equipo hermoso, muy unido, y eso se nota en el aire. Queremos seguir innovando: el año que viene planeamos lanzar un programa nocturno, de compañía, porque creemos en esa magia que solo la radio puede generar”, adelantó Sandra Scifo.

sandra scifo maria mora fm una Sandra Scifo y María Mora, a cargo de la producción ejecutiva de FM UNA.

La transmisión especial, acompañada por la cobertura de redes sociales y de Canal 7, reafirmó la identidad multiplataforma de FM UNA.

Con su lema “FM UNA – 15 años con vos. Escuchá, sentí, conectá”, la emisora celebró no solo un aniversario más, sino una trayectoria marcada por la cercanía con sus oyentes, el compromiso con la comunidad y la pasión por comunicar desde el corazón.