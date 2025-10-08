Diputados avanzó sobre cambios de domicilio y comprobantes de seguro en la licencia de conducir

mauro giambastiani y gustavo cairo Los diputados provinciales Mauro Giambastiani (Mejor Mendoza) y Gustavo Cairo (La Libertad Avanza). Foto: Cámara de Diputados de Mendoza

Cambio de domicilio

Lo que se plantea es modificar un artículo de la ley referido a la actualización de datos en la licencia de conducir. Es porque actualmente una vez que se produce un cambio de domicilio, de aquel que ya tiene emitida una licencia de conducir física, el plazo para informar ese suceso es de 90 días y si no, es necesario rendir nuevamente ante las autoridades competentes el examen de manejo, como si fuese la primera vez, para obtener nuevamente el carnet. Es por ello que esta modificación busca ampliar los plazos, y evitar esta situación.

“no será necesario actualizar la licencia de conducir por un cambio de domicilio dentro de la jurisdicción de la Provincia. Conservará su vigencia hasta el plazo estipulado para su renovación”, señala el proyecto aprobado.

Gustavo Cairo explicó: “Mendoza ha estado a la vanguardia en materia de simplificación de las licencias de conducir para sus ciudadanos, con el fin de evitarles trámites engorrosos e innecesarios, que además generaban una congestión en los ámbitos estatales que dificultaban muchas veces el otorgamiento de tunos para realizar la renovación de la licencia de conducir”.

El dirigente libertario afirmó que se busca resolver viejos reclamos y “por eso justamente la propuesta es modificar el artículo 21 de la Ley de Tránsito 9.024 incorporando un párrafo que diga que no será necesario cambiar la licencia ante un cambio de domicilio y que ese cambio operará cuando se venza la licencia y vaya a ser la licencia nueva. Entonces ahí sí se completará el cambio de domicilio”.

control de transito Presentar el libre deuda será suficiente si se aprueba la ley que ya tiene media sanción de la Càmara de Diputados. Foto: Gobierno de Mendoza

Seguro automotor

“Queremos equipararnos a los requisitos de la ley nacional. Que al igual que en todo el país, el certificado de libre deuda sea el que demuestre la vigencia para circular, la posibilidad de circular. Y en el caso que no se tenga el libre deuda a mano, ahí demostrar los comprobantes”, indicó Mauro Giambastiani, y especificó: “El libre deuda exime de mostrar todos los comprobantes, pero en el caso de no tenerlo, sí habrá que mostrarlos”.

La propuesta de Giambastiani indica que “la vigencia de la cobertura puede ser acreditada fehacientemente mediante la póliza o credencial expedida por la aseguradora, en soporte físico o digital, e incluso las aseguradoras emiten digitalmente comprobante de póliza vigente, en cualquier formato”.

"La exigencia actual, establecida en la Ley Provincial 9.024, excede lo dispuesto en la normativa nacional y disposiciones complementarias, generando situaciones de sanción injustificadas para conductores que efectivamente cuentan con seguro vigente”, amplió el legislador.

La modificación establece que al solo requerimiento de la autoridad competente, se deberá presentar lo siguiente:

Licencia habilitante física o digital, siendo las dos equivalentes.

Cédula de identificación del vehículo y/o cedula de identificación para autorizado a conducir o autorización expedida por escribano público.

Comprobante de pago del seguro obligatorio responsabilidad civil vigente, en cualquier formato.

Giambastiani señaló también: “Hay que simplificar los controles vehiculares, tanto para los agentes como para los que circulan, por el tema del comprobante de pago de seguro, que es lo que te emite la compañía de seguros y en Mendoza, todavía eran exigibles extractos bancarios, por ejemplo; demostrar de dónde había sido hecho el débito”.

"Esta solicitud ha quedado obsoleta, ya que hoy en día con la tecnología y con las aplicaciones que te dan las aseguradoras, uno puede emitir el comprobante de pago de seguro obligatorio, que es un certificado que a nivel nacional ya está adoptado, pero que en Mendoza todavía no era suficiente, y podía terminar esto en sanciones injustificadas”, finalizó.