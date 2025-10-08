Inicio Policiales Policía
Va al penal

Imputaron por homicidio agravado al policía que mató de un balazo en la cabeza a un hombre en Luján

La Justicia confirmó la imputación contra el policía que quedó detenido por disparar 8 veces y matar a Federico García en un hecho en Luján

Soledad Segade
Por Soledad Segade [email protected]
El policía que le disparó 8 veces e hirió en la cabeza a Federico García

El policía que le disparó 8 veces e hirió en la cabeza a Federico García, de 37 años, fue imputado y quedará detenido en el penal. 

Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

El policía de 40 años que estaba detenido por balear y matar a un hombre el lunes en Luján, fue imputado por el fiscal de Homicidios Gustavo Pirrello. Se trata del caso de Federico García, quien recibió un disparo en la cabeza cuando intentó escapar del efectivo.

El fiscal Pirrello confirmó que imputó al policía por homicidio agravado por la calidad de sujeto activo, agravado por el uso de arma de fuego, lo que prevé una pena única de prisión perpetua.

Explicó que se llegó a esta calificación luego de analizar el material probatorio y diferentes videos que tomaron el momento del hecho ocurrido el lunes pasado en calles Libertad y Azcuénaga, de Luján.

Por esto, el policía será trasladado directo al penal a la espera de la audiencia de prisión preventiva.

Noticia en desarrollo...

Temas relacionados:

Te puede interesar