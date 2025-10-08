Imputaron por homicidio agravado al policía que mató de un balazo en la cabeza a un hombre en Luján

El fiscal Pirrello confirmó que imputó al policía por homicidio agravado por la calidad de sujeto activo, agravado por el uso de arma de fuego, lo que prevé una pena única de prisión perpetua.

Explicó que se llegó a esta calificación luego de analizar el material probatorio y diferentes videos que tomaron el momento del hecho ocurrido el lunes pasado en calles Libertad y Azcuénaga, de Luján.