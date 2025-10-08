Imputaron por homicidio agravado al policía que mató de un balazo en la cabeza a un hombre en Luján

El policía de 40 años que estaba detenido por balear y matar a un hombre el lunes en Luján, fue imputado por el fiscal de Homicidios Gustavo Pirrello. Se trata del caso de Federico García, quien recibió un disparo en la cabeza cuando intentó escapar del efectivo.
