Un accidente entre un taxi y un particular dejó a una pasajera con heridas en Las Heras

El accidente ocurrió alrededor de las 6.30 de este miércoles, cuando el taxista circulaba por calle Roca al oeste y al llegar al cruce con calle Hernández, de Las Heras, chocó con un Chevrolet Onix que viajaba hacia el sur.

accidente las heras 2 El accidente ocurrió en la esquina de calles Roca y Hernández, de Las Heras. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

Como consecuencia del choque el taxi se subió a la vereda y quedó completamente sobre la esquina con su frente destruido y una abolladura en la puerta trasera de la derecha, justo del lado en el que iba una pasajera.