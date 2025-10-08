Inicio Policiales accidente
Alcoholemia negativa

Un accidente entre un taxi y un particular dejó a una pasajera con heridas en Las Heras

Por el accidente, el taxi con la pasajera herida quedó sobre la esquina, mientras que el otro auto quedó en el cordón. Hay discos Pare que no habrían respetado

Por UNO
Tras el accidente

Tras el accidente, el taxi con una pasajera quedó sobre la vereda, mientras que el otro auto se fue contra el cordón. 

Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

Una mujer sufrió heridas leves luego de un accidente en Las Heras entre el taxi en el que viajaba y un auto particular. Como consecuencia del impacto, el transporte terminó sobre la vereda, mientras que el otro vehículo quedó sobre el cordón. En ese lugar hay discos Pare que no habrían respetado.

El accidente ocurrió alrededor de las 6.30 de este miércoles, cuando el taxista circulaba por calle Roca al oeste y al llegar al cruce con calle Hernández, de Las Heras, chocó con un Chevrolet Onix que viajaba hacia el sur.

accidente las heras 2
El accidente ocurrió en la esquina de calles Roca y Hernández, de Las Heras.

Como consecuencia del choque el taxi se subió a la vereda y quedó completamente sobre la esquina con su frente destruido y una abolladura en la puerta trasera de la derecha, justo del lado en el que iba una pasajera.

Personal de la Guardia Urbana Municipal (GUM) llegó al lugar, verificaron que las personas están bien, salvo la pasajera del taxi que sufrió algunos golpes y esperaba ser asistida por una ambulancia.

Disco Pare en el lugar del accidente en Las Heras

Lo primero que detectaron quienes hicieron los peritajes del accidente es que sobre calle Hernández hay discos Pare en ambos sentidos antes de llegar al cruce con calle Roca, por lo que se cree que quien manejaba el Onix no habría respetado la señal.

accidente las heras 3
Una pasajera del taxi sufrió golpes como consecuencia del accidente.

Además, le hicieron el test de alcoholemia a los dos conductores que participaron del accidente y el resultado fue negativo.

