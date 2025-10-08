Una mujer sufrió heridas leves luego de un accidente en Las Heras entre el taxi en el que viajaba y un auto particular. Como consecuencia del impacto, el transporte terminó sobre la vereda, mientras que el otro vehículo quedó sobre el cordón. En ese lugar hay discos Pare que no habrían respetado.
Un accidente entre un taxi y un particular dejó a una pasajera con heridas en Las Heras
Por el accidente, el taxi con la pasajera herida quedó sobre la esquina, mientras que el otro auto quedó en el cordón. Hay discos Pare que no habrían respetado