Se paró a comprar frutillas en la ruta pero se llevó una inesperada sorpresa

En vez de frutillas, encontró piedras cuidadosamente seleccionadas y pintadas de un vivo color rosa, emulando a la perfección la forma y el tono de las frutillas que buscaba, haciendo que el video compartido se volviera viral en las redes sociales.

Una joven descubrió que las frutillas expuestas en un puesto sobre la ruta 11 eran en realidad piedras pintadas, y su video explotó en las redes sociales por la creatividad y el humor detrás de la insólita escena.

El hallazgo no tardó en sorprenderla, generando un momento que la joven decidió inmortalizar en un video. En la grabación, se la puede escuchar relatando la situación entre risas y expresando su fascinación por la escena. “Estoy en la ruta y dije ‘voy a frenar a comprar una fruta, tipo unas frutillas’, pero miren, son piedras pintadas”, revela la usuaria, aún incrédula ante lo que ve.

Con la cámara registra las imitaciones, mientras señala que las piedras no solo están bien pintadas, sino que sus formas se asemejan notablemente a las auténticas frutillas. “Quiero rescatar que las formas de las piedras son como las frutillas. Están re bien hechas”, comenta, evidenciando admiración por el trabajo y la creatividad detrás de la idea.

No era lo que creía. Una TikToker viajaba en moto y frenó en el medio de la ruta para comprar frutillas, pero al final era otra cosa.

La reacción de la joven da cuenta de la mezcla de asombro, simpatía y reconocimiento hacia esta atípica estrategia de los vendedores ambulantes. En su relato habla de “pura admiración” y destaca el ingenio de la propuesta: “Es la primera vez que lo veo, me parecen re inteligentes”.

En sus comentarios, lejos de expresar decepción, apunta que la técnica tiene un beneficio concreto, ya que evita el deterioro de la fruta expuesta al sol. “Es buenísimo, no tienen la fruta al sol”, dice, valorando no solo la originalidad sino también la practicidad del truco.

El trasfondo de la iniciativa queda claro: las piedras pintadas reemplazan a la fruta real como elemento de exhibición, permitiendo anunciar el producto sin sacrificar mercadería por culpa del clima.

Se trata de una solución sencilla y efectiva para captar la atención de los viajeros sin que las altas temperaturas arruinen la mercadería expuesta.

