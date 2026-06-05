Descubren detalle inesperado de la dieta de los neandertales: en qué le ganaron a los humanos actuales

El estudio de las conchas permitió determinar en qué momento del año se consumían los mariscos. Los científicos analizaron los niveles de isótopos de oxígeno presentes en el carbonato de los restos. El método utilizado funciona como un termómetro prehistórico para calcular la temperatura del agua.

Los datos indicaron una clara preferencia de consumo durante los meses más fríos, desde noviembre hasta abril. Durante el invierno o el otoño, los moluscos contienen mayor cantidad de carne. Además, recolectar mariscos en verano aumentaba el riesgo de sufrir una intoxicación por algas perjudiciales o por la rápida descomposición.

El aporte nutricional para la evolución

hombre-neandertal.webp Los neandertales, pioneros dietarios según el descubrimiento.

El consumo estacional de moluscos evidencia una estrategia de supervivencia sumamente avanzada. Los humanos actuales siguen patrones idénticos al momento de aprovechar los recursos costeros. Tal comportamiento planificado demuestra que las poblaciones antiguas sabían cómo alimentarse de forma segura muchísimos años antes de lo pensado.

Los alimentos marinos aportaban proteínas de alta calidad, omega-3 junto con zinc. Esos nutrientes específicos resultan esenciales para lograr un adecuado desarrollo cerebral. Así, el consumo frecuente de moluscos jugó un rol vital para fortalecer la salud reproductiva de los grupos milenarios radicados cerca de la costa marítima.