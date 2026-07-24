Histórico descubrimiento de un avión que estuvo perdido más de 70 años tras un accidente

El vuelo partió desde San Juan un Viernes Santo hacia la ciudad de Nueva York. Pocos minutos después del despegue, los motores comenzaron a fallar estrepitosamente. El experimentado capitán de la nave tomó la decisión de realizar un amerizaje de emergencia para evitar una desgracia masiva sobre zonas habitadas o delicados arrecifes coralinos cercanos.

El descubrimiento

La fatal tragedia ocurrió velozmente porque la cola se separó tras el violento golpe acuático. El fuselaje roto provocó una inundación casi total en menos de tres minutos. Cincuenta y dos ocupantes fallecieron, mientras los sobrevivientes flotaron a la deriva hasta la llegada del rescate estadounidense.