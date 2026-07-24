Un equipo de exploradores submarinos logró confirmar el descubrimiento del célebre Clipper Endeavour. Los restos de aquel gigantesco avión de Pan Am permanecían ocultos bajo el océano Atlántico desde el año 1952. Aquel accidente frente a las costas de Puerto Rico cobró muchas vidas, pero generó cambios absolutamente fundamentales en las regulaciones de la aviación mundial.
Histórico descubrimiento de un avión que estuvo perdido más de 70 años tras un accidente
Un reciente descubrimiento submarino permitió hallar un famoso avión comercial, hundido durante un trágico accidente ocurrido hace décadas
El vuelo partió desde San Juan un Viernes Santo hacia la ciudad de Nueva York. Pocos minutos después del despegue, los motores comenzaron a fallar estrepitosamente. El experimentado capitán de la nave tomó la decisión de realizar un amerizaje de emergencia para evitar una desgracia masiva sobre zonas habitadas o delicados arrecifes coralinos cercanos.
El descubrimiento
La fatal tragedia ocurrió velozmente porque la cola se separó tras el violento golpe acuático. El fuselaje roto provocó una inundación casi total en menos de tres minutos. Cincuenta y dos ocupantes fallecieron, mientras los sobrevivientes flotaron a la deriva hasta la llegada del rescate estadounidense.
Las investigaciones posteriores señalaron un problema mecánico no solucionado como causa de la emergencia. Los expertos notaron además un grave problema comunicacional por barreras del idioma. El factor determinante de tantas pérdidas resultó el desconocimiento general sobre la ubicación de los chalecos salvavidas individuales.
Un legado vital
El reporte oficial indicó grandes falencias operativas previas al desastre. "Antes del amerizaje, ningún miembro de la tripulación informó a los pasajeros sobre dónde estaban los chalecos ni cómo debían usarse", detalla el documento original. "Como resultado, se produjo una considerable confusión", afirmaron las autoridades.
Semejante conclusión motivó regulaciones exigentes para todas las empresas aerocomerciales. Los organismos exigieron demostraciones obligatorias antes del vuelo sobre procedimientos de emergencia.