La "intuición femenina": qué dice la neurociencia sobre el "sexto sentido" de las mujeres

La intuición femenina está llena de frases, suposiciones y disputas. Se cree que este aspecto las ayuda a detectar mentiras, investigar al ex como el FBI, percibir emociones o incluso anticipar conductas. Ese acto de percibir algo de manera clara e instantánea se ha analizado por años como un procesamiento emocional, percepción social o una toma de decisiones entre hombres y mujeres. Sin embargo, cierto es que es un fenómeno mucho más complejo de lo que parece.

De acuerdo con la neurociencia, cuando se habla de "intuición femenina" más allá de la experiencia personal y la construcción sociocultural, los factores biológicos influyen. En este sentido, hay diferencias sobre el procesamiento emocional, sensibilidad a determinadas señales, percepción de riesgo, experiencia, aprendizajes y un contexto social que puede moldear esta capacidad.

Si bien sí existen bases biológicas reales asociadas a diferencias promedio entre hombres y mujeres. Durante el desarrollo, la testosterona y el estradiol influyen en la organización y maduración de circuitos neuronales, generando patrones diferenciados en conducta, motivación o regulación emocional.

mujer (1) Diferencias cerebrales, hormonas y experiencia: es una de las explicaciones sobre cómo funciona el cerebro humano. Foto Canva

Además, para la neurociencia, los procesos asociados a la intuición y la toma de decisiones involucran estructuras del cerebro presentes en todas las personas, tal como la amígdala, la corteza prefrontal y redes vinculadas al procesamiento emocional.

De hecho, el Dr. Ariel Ávila, académico de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, explica que muchas veces se confunden los resultados reales con estereotipos culturales y se termina creyendo una versión simplificada de cómo funciona realmente el cerebro humano en estos casos.