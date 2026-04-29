Neurociencia: quién es la voz que te habla en tu mente y cómo funciona

Qué es la voz que todas las personas escuchan en su mente

A veces, esa voz es amable. Otras, se muestra como nuestro peor juez, como esa presencia que me desprecia cada cosa que hacemos. Ahora bien: ¿qué o quién es la voz que escucho en mi mente? ¿Es una alucinación? ¿Es coincidencia? ¿Solo me pasa a mí o otras personas también la escuchan?

Bien, lo cierto es que esa voz que escuchas cuando pensas, dudas o recordas algo no es “otra persona”, aunque a veces lo parezca. En psicología se conoce como diálogo interno, y para la neurociencia forma parte de procesos mentales complejos que usamos todos los días sin darnos cuenta.

La voz interna empezó a estudiarse a finales de 1990 y, es un proceso mental que de cierta forma favorece la planificación, resolución de problemas, la reflexión o el autoconocimiento que hace una persona cualquiera. Dicha realidad psicológica y neuropsicológica tiene varios nombres, tales como: diálogo interno, voz interior, habla encubierta, improntas auditivas, etc.

voz interna (2) La voz interna es esa narrativa que acompaña silenciosamente a nuestras reflexiones, decisiones y procesos cotidianos.

Esta capacidad la desarrollan las personas a partir de los 3 años de edad aproximadamente. Es ese momento en que el desarrollo del habla va madurando y el niño empieza a separar lo que es el lenguaje del pensamiento. Es decir, es esa voz cuyo mecanismo lo produce el cerebro cuando empiezas a hablar contigo mismo en tu cabeza, ya sea para decir “no te olvides de agarrar las llaves antes de salir de tu casa”.

Inevitablemente, la voz interior forma parte de cada persona y hay que saberla aprovechar siempre y cuando impulse nuestro bienestar. A veces, esa presencia actúa en piloto automático y se puede volver crítica o desgastante. Sin embargo, también puede ser un fenómeno extraño porque puede callarse de pronto, ya que estaría focalizando más en lo que pasa fuera que en lo que sucede dentro de la mente de la persona.