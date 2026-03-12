Neurociencia: si eres una persona agradecida, puedes transformar positivamente tu cerebro hasta la longevidad

hombre feliz y hombre triste El cerebro humano está diseñado evolutivamente para detectar amenazas. Sin embargo, la práctica deliberada de la gratitud actúa como un contrapeso a este mecanismo.

Durante años se pensó que decir “gracias” era solo un gesto social o una señal de educación. Sin embargo, la neurociencia ha empezado a revelar que la gratitud, sobre todo la propia, tiene efectos mucho más profundos como alterar el funcionamiento del cerebro, fortalecer el bienestar psicológico y mejorar indicadores de salud a largo plazo.

Los expertos analizan este fenómeno a través de la neuroplasticidad, la capacidad que tiene el cerebro para reorganizarse y crear nuevas conexiones neuronales a lo largo de la vida. Cuando una persona cultiva la gratitud de forma constante, su cerebro refuerza circuitos relacionados con la empatía, la regulación emocional y la toma de decisiones positivas.

La gratitud activa varias regiones cerebrales vinculadas al sistema de recompensa y al procesamiento de emociones. Esto genera sensaciones de bienestar y satisfacción que pueden volverse más estables con el tiempo. Desde el punto de vista neuroquímico, agradecer estimula la liberación de dopamina y serotonina, neurotransmisores asociados con el placer, la motivación y el equilibrio emocional.

hombre agradecido La gratitud es una práctica que tiene la capacidad de reestructurar la anatomía cerebral y fortalecer el sistema inmunitario.

Además, las personas con altos niveles de gratitud presentan una mayor actividad en áreas del cerebro vinculadas con la empatía y la valoración emocional. Esto favorece relaciones sociales más fuertes, ayudando a reducir el estrés y fortaleciendo tanto la mente como el cuerpo.

Un hábito simple con efectos profundos

La neurociencia también destaca que el cerebro cambia con la repetición. Por eso, pequeños hábitos como escribir un diario de gratitud, reflexionar sobre momentos positivos del día o expresar agradecimiento a otras personas pueden generar efectos acumulativos con el tiempo.

Aunque hoy la neurociencia lo estudia con escáneres cerebrales y estadísticas, la gratitud ha sido promovida durante siglos por tradiciones filosóficas y espirituales. La diferencia es que ahora la ciencia empieza a explicar por qué funciona.

Lejos de ser solo una emoción pasajera, agradecer lo que nos pasa, podría convertirse en una herramienta poderosa para moldear el cerebro. Pues en un sociedad donde el estrés y la velocidad llevan el pulso, detenerse a reconocer lo positivo puede ser un pequeño gesto con grandes recompensas.