Desafío matemático: ¿cuánto es (10 + 5 + 10) ÷ (20 + 5)?

La regla que debe aplicarse para resolver este desafío matemático y que determina el orden de solución en los cálculos mixtos es conocida como PEMDAS por sus siglas en inglés (Parentheses, Exponents, Multiplication, Division, Addition, and Subtraction). Comprende los siguientes pasos.

Primero: resolver los paréntesis (en caso de haberlos con las multiplicaciones o divisiones como prioridad).

Segundo: resolver los exponentes (en caso de haberlos).

Tercero: resolver las multiplicaciones y divisiones, siempre de izquierda a derecha.

Cuarto: resolver sumas y restas, también de izquierda a derecha (que no estén entre paréntesis).

Si no se respeta este orden se llega a un resultado erróneo, por lo que ejercicios aparentemente fáciles se volverán complicados. ¿Cuánto es (10 + 5 + 10) ÷ (20 + 5)?.

Cómo resolver este desafío matemático

Paso 1: resolver las operaciones que están entre los paréntesis, de izquierda a derecha -con prioridad para las divisiones o multiplicaciones- y luego las sumas o restas.

a) (10 + 5 + 10) ÷ (20 + 5)

b) (25) ÷ (25)

Paso 2: hay que resolver las operaciones que están fuera de los paréntesis, siempre que estos hayan sido resueltos.

c) 25 ÷ 25

d) Resultado final: 1

Desafío matemático: beneficio para el cerebro

Hallar el resultado correcto en este desafío matemático mejora el funcionamiento del cerebro y nuestra rapidez mental. Así lo asegura un estudio de la Universidad de Princeton, publicado en su revista de Neurociencia.

Cerebro Nuestro cerebro se ejercita cuando resolvemos este tipo de desafío matemático.

Llegar a la solución en este tipo de desafío matemático aumenta la capacidad de las personas para tomar decisiones con rapidez, ya que con cada operación que se realiza se trabajan áreas clave del cerebro relacionadas con la lógica, el razonamiento y la memoria.