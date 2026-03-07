Solucionar el desafío matemático (10 + 5 + 10) ÷ (20 + 5) es una manera de que tu cabeza funcione mejor. Estos ejercicios se resuelven aplicando el sistema PEMDAS. Sin embargo, un error puede llevar a un resultado erróneo. Estos cálculos prueban un principio clave en matemáticas: el orden para realizar las operaciones. Además, son útiles para ejercitar el cerebro.
Desafío matemático: ¿cuánto es (10 + 5 + 10) ÷ (20 + 5)?
Nuevo desafío matemático para ejercitar tu cerebro y mejorar tu rapidez mental. Si se aplica la ley PEMDAS llegarás al resultado correcto
Son muchas las personas que tienen dificultades para resolver este desafío matemático (y más aún si deben hacerlo en 15 segundos). Incluso existen algunos que, aun con estudios superiores o universitarios, no logran solucionar el ejercicio de manera correcta.
Este desafío matemático evidencia la importancia de aplicar la jerarquía correspondiente para solucionar cálculos combinados. Es más, se pueden resolver en menos de 10 segundos poniendo a funcionar tu cerebro.
La regla que debe aplicarse para resolver este desafío matemático y que determina el orden de solución en los cálculos mixtos es conocida como PEMDAS por sus siglas en inglés (Parentheses, Exponents, Multiplication, Division, Addition, and Subtraction). Comprende los siguientes pasos.
- Primero: resolver los paréntesis (en caso de haberlos con las multiplicaciones o divisiones como prioridad).
- Segundo: resolver los exponentes (en caso de haberlos).
- Tercero: resolver las multiplicaciones y divisiones, siempre de izquierda a derecha.
- Cuarto: resolver sumas y restas, también de izquierda a derecha (que no estén entre paréntesis).
Si no se respeta este orden se llega a un resultado erróneo, por lo que ejercicios aparentemente fáciles se volverán complicados. ¿Cuánto es (10 + 5 + 10) ÷ (20 + 5)?.
Cómo resolver este desafío matemático
Paso 1: resolver las operaciones que están entre los paréntesis, de izquierda a derecha -con prioridad para las divisiones o multiplicaciones- y luego las sumas o restas.
a) (10 + 5 + 10) ÷ (20 + 5)
b) (25) ÷ (25)
Paso 2: hay que resolver las operaciones que están fuera de los paréntesis, siempre que estos hayan sido resueltos.
c) 25 ÷ 25
d) Resultado final: 1
Desafío matemático: beneficio para el cerebro
Hallar el resultado correcto en este desafío matemático mejora el funcionamiento del cerebro y nuestra rapidez mental. Así lo asegura un estudio de la Universidad de Princeton, publicado en su revista de Neurociencia.
Llegar a la solución en este tipo de desafío matemático aumenta la capacidad de las personas para tomar decisiones con rapidez, ya que con cada operación que se realiza se trabajan áreas clave del cerebro relacionadas con la lógica, el razonamiento y la memoria.