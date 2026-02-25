Las ecuaciones simples son muy fáciles, encontrar el valor de una incógnita (X) depende de seguir los pasos correctos. ¿Te animás a resolver este desafío matemático?. Intentarás resolver un ejercicio combinado en el que uno de los valores no se conoce, pero puede averiguarse rápidamente. ¿ Cuánto vale X en 8X + 6 = 70?
Nuevo desafío matemático: ¿cuál es el valor de X?
Otro desafío matemático para ejercitar tu cerebro y acelerar tu rapidez mental. Si se aplica la regla de transposición se llega al resultado correcto
¿Esta ecuación se puede resolver aplicando el procedimiento habitual o hay que razonar un poco más todavía? Poné a prueba tu razonamiento con este desafío matemático, atendé a cada paso tranquilamente y descubrí si realmente podés solucionar las ecuaciones simples. Eso sí: tomate el tiempo que necesites, analizá la operación y animate a encontrar el valor correcto de "X".
¿Querés que tu cerebro funcione mejor?, no recurras a la ayuda de la IA.
Desafío matemático: ¿cuál es el valor de X?
Para determinar el valor de X en 8X + 6 = 70 hay que aplicar la "regla de transposición". Es decir despejar la X pasando todos los términos al otro lado del signo = pero con una función inversa. Es decir, si un número:
- suma, pasa restando.
- resta, pasa sumando.
- divide, pasa multiplicando.
- multiplica, pasa dividiendo.
- es potencia, pasa a raíz.
- es raíz, pasa a potencia.
- Paso 1 (La suma pasa a resta): El + 6 se mueve al lado derecho del = como -6.
8X + 6 = 70
8X = 70 - 6
8X = 64
- Paso 2 (La multiplicación pasa a división): El 6 que está multiplicando a la X se mueve al lado derecho del = dividiendo.
X = 64 ÷ 8
- Paso 3, resultado final:
X = 8
Desafío matemático: beneficio para el cerebro
Obtener el resultado correcto en este desafío matemático mejora el funcionamiento del cerebro y nuestra rapidez mental. Así lo asegura un estudio de la Universidad de Princeton, publicado en su revista de Neurociencia.