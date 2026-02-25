Inicio Sociedad Desafío matemático
En menos de 15 segundos

Nuevo desafío matemático: ¿cuál es el valor de X?

Otro desafío matemático para ejercitar tu cerebro y acelerar tu rapidez mental. Si se aplica la regla de transposición se llega al resultado correcto

Por UNO
Las ecuaciones simples son muy fáciles, encontrar el valor de una incógnita (X) depende de seguir los pasos correctos. ¿Te animás a resolver este desafío matemático?. Intentarás resolver un ejercicio combinado en el que uno de los valores no se conoce, pero puede averiguarse rápidamente. ¿ Cuánto vale X en 8X + 6 = 70?

¿Esta ecuación se puede resolver aplicando el procedimiento habitual o hay que razonar un poco más todavía? Poné a prueba tu razonamiento con este desafío matemático, atendé a cada paso tranquilamente y descubrí si realmente podés solucionar las ecuaciones simples. Eso sí: tomate el tiempo que necesites, analizá la operación y animate a encontrar el valor correcto de "X".

¿Querés que tu cerebro funcione mejor?, no recurras a la ayuda de la IA.

Ecuación 1
Desafío matemático: ¿cuál es el valor de X?

Para determinar el valor de X en 8X + 6 = 70 hay que aplicar la "regla de transposición". Es decir despejar la X pasando todos los términos al otro lado del signo = pero con una función inversa. Es decir, si un número:

  • suma, pasa restando.
  • resta, pasa sumando.
  • divide, pasa multiplicando.
  • multiplica, pasa dividiendo.
  • es potencia, pasa a raíz.
  • es raíz, pasa a potencia.
  • Paso 1 (La suma pasa a resta): El + 6 se mueve al lado derecho del = como -6.

8X + 6 = 70

8X = 70 - 6

8X = 64

  • Paso 2 (La multiplicación pasa a división): El 6 que está multiplicando a la X se mueve al lado derecho del = dividiendo.

X = 64 ÷ 8

  • Paso 3, resultado final:

X = 8

Desafío matemático: beneficio para el cerebro

Obtener el resultado correcto en este desafío matemático mejora el funcionamiento del cerebro y nuestra rapidez mental. Así lo asegura un estudio de la Universidad de Princeton, publicado en su revista de Neurociencia.

cerebro.jpg
Resolver un desafío matemático es bueno para el cerebro.

