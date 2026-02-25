Un joven de 21 años fue apuñalado cuando estaba en un gimnasio de Tunuyán y terminó internado en el Hospital Scaravelli. El agresor lo hirió 7 veces en diferentes partes de su cuerpo y escapó. La Policía y la Justicia investigan el hecho para dar con el autor del intento de homicidio.
Un joven de 21 años fue apuñalado 7 veces en la puerta de un gimnasio
La víctima estaba en un gimnasio de Tunuyán, donde fue apuñalado por un hombre que escapó luego de la agresión. El joven quedó internado
El hecho ocurrió pasadas las 22 del martes en un gimnasio ubicado en calle Pellegrini 159, de Tunuyán, desde donde un llamado al 911 alertó sobre un joven que había sido apuñalado y era llevado al hospital en un Renault 11.
Los médicos que lo atendieron constataron que había sido apuñalado 7 veces, y las heridas estaban en su pecho, espalda y en el brazo izquierdo. Tuvo que ser operado debido a tenía perforado un pulmón, y quedó internado en sala común.
Los pesquisas que comenzaron la investigación, encontraron las manchas de sangre en la puerta del gimnasio y preservaron la escena del hecho para que Policía Científica levantara rastros que ayuden a dar con el agresor.
Buscan al hombre que dejó a un joven apuñalado
Los investigadores se dedicaron durante horas a hacer un rastrillaje por las inmediaciones del polideportivo de Tunuyán, por calles Roca, Sáez peña y las zonas aledañas para encontrar al sospechoso de intento de homicidio, pero no dieron con él.
Lo que se sabe hasta el momento es que el autor es un hombre joven que llevaba puesto un buzo blanco en el momento del hecho, y que escapó rápidamente del lugar.
Mientras el apuñalado permanece en el Hospital Scaravelli, los pesquisas tratan de dar con indicios e imágenes de las cámaras de seguridad para atrapar al agresor.