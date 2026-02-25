Un joven de 21 años fue apuñalado 7 veces en la puerta de un gimnasio

Los pesquisas que comenzaron la investigación, encontraron las manchas de sangre en la puerta del gimnasio y preservaron la escena del hecho para que Policía Científica levantara rastros que ayuden a dar con el agresor.

Buscan al hombre que dejó a un joven apuñalado

Los investigadores se dedicaron durante horas a hacer un rastrillaje por las inmediaciones del polideportivo de Tunuyán, por calles Roca, Sáez peña y las zonas aledañas para encontrar al sospechoso de intento de homicidio, pero no dieron con él.

Lo que se sabe hasta el momento es que el autor es un hombre joven que llevaba puesto un buzo blanco en el momento del hecho, y que escapó rápidamente del lugar.

Mientras el apuñalado permanece en el Hospital Scaravelli, los pesquisas tratan de dar con indicios e imágenes de las cámaras de seguridad para atrapar al agresor.