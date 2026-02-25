Crimen del niño de 8 años de Lomas en Zamora: "Mamá necesita duelarte en paz"

crimen--Joaquín-Enzo-Ruffo1

Asesinato en Lomas de Zamora: el comunicado de Natalia Ciak

En el comunicado, Natalia Ciak le dedicó unas palabras a su difunto hijo, víctima de asesinato en Lomas de Zamora: “Mamá necesita duelarte en paz. Ya nada tiene marcha atrás. Quienes supieron conocerte y amarte, te llevarán fuerte en el día a día, en el cambio de estación, en el cambio de año; tus amigos serán tu ángel guardián”.

Por tanto, consideró: “Quien quitó tu vida no está, pero tu memoria no queda ligada ni a él ni a lo sucedido. Quiero que quede asociada a quién serás eternamente: un niño dulce, compañero, valiente, inteligente, deportista y más. Por eso, ‘Justicia por Joaco’ va a cerrar como página mañana”.

Sobre el crimen, que estaba agravado por el “fin de causar sufrimiento a su cónyuge”, la mujer sostuvo: “La violencia vicaria crece; no es un adiós, es trabajar desde otro lugar para que no haya más niños ni niñas en listas que no deberían existir”.

El caso de asesinato que estremeció a todo el mundo

El asesinato de Joaquín Enzo Ruffo, de 8 años, ocurrió el 5 de agosto de 2025 en una vivienda de Lomas de Zamora. Su padre, Alejandro Ruffo (52), aprovechó un momento en el que se encontraba a solas con el niño para asfixiarlo con una almohada mientras dormía. El crimen se dio en un contexto de violencia de género y amenazas previas hacia la madre del menor, Natalia Ciak, de quien el agresor estaba separado, pero con quien aún convivía bajo el mismo techo.

El crimen fue descubierto luego de que la madre alertara al 911 tras leer mensajes intimidantes en las redes sociales de su expareja. Al llegar al domicilio, la policía encontró a Alejandro Ruffo con heridas de arma blanca autoinfligidas en el abdomen, el cuello y las muñecas, en un aparente intento de suicidio tras cometer el filicidio. Joaquín fue hallado sin vida en su habitación, sin signos de haber podido defenderse del ataque.

Recientemente, el caso sumó un capítulo final con el fallecimiento del propio Alejandro Ruffo en febrero de 2026. El hombre, que se encontraba bajo prisión preventiva a la espera del juicio, fue hallado sin vida en su celda. Con su muerte, la acción penal se extingue, dejando a la familia y a la sociedad sin una sentencia firme, pero con el dolor latente de un crimen que una tarea escolar del niño donde dibujó “casa: miedo”- ya parecía anticipar.