Un niño de 12 años murió en un accidente vial tras ser atropellado en San Martín

El hecho ocurrió alrededor de las 22 en inmediaciones de Costa Canal Montecaseros, casi llegando al sector conocido como El Ñango. Por causas que se tratan de establecer —y que serán ampliadas conforme avance la investigación— un automóvil marca Fiat, color blanco, dominio AG788QG, que circulaba de Sur a Norte, colisionó con un biciclo que transitaba en el mismo sentido de circulación.

El vehículo era conducido por A.D.C.D., argentino, de 19 años con domicilio en Tres Porteñas. Según informaron fuentes oficiales, el dosaje de alcohol practicado al conductor arrojó resultado negativo (0,00 g/l). El joven no presentó lesiones.