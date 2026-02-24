Un niño de 12 años murió en un accidente vial tras ser atropellado en San Martín

Un trágico accidente se registró en horas de la noche de este martes en el distrito de Tres Porteñas, departamento de San Martín. Un niño de 12 años murió atropellado, cuando se movilizaba en un biciclo
El hecho ocurrió alrededor de las 22 en inmediaciones de Costa Canal Montecaseros, casi llegando al sector conocido como El Ñango. Por causas que se tratan de establecer —y que serán ampliadas conforme avance la investigación— un automóvil marca Fiat, color blanco, dominio AG788QG, que circulaba de Sur a Norte, colisionó con un biciclo que transitaba en el mismo sentido de circulación.
El vehículo era conducido por A.D.C.D., argentino, de 19 años con domicilio en Tres Porteñas. Según informaron fuentes oficiales, el dosaje de alcohol practicado al conductor arrojó resultado negativo (0,00 g/l). El joven no presentó lesiones.
En tanto, el biciclo —marca Top Mega, rodado 29, color celeste— era conducido por un menor de 12 años, identificado como I.J.F.R., domiciliado en la provincia de Mendoza, quien lamentablemente perdió la vida a raíz del impacto.
En el lugar trabajó personal de la Comisaría 39°, Policía Científica y efectivos de Vial, quienes realizaron las pericias correspondientes para determinar la mecánica del hecho.