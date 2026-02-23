Un camionero se quedó dormido y chocó por detrás a un auto en el que viajaba un hombre, una mujer y dos hermanos, quienes circulaban por el Acceso Este, en Maipú. Las víctimas del accidente quedaron internadas en el Hospital Central y el Notti con diferentes heridas.
Cuatro heridos tras un fuerte accidente en Maipú por un camionero que se quedó dormido
Un hombre, una mujer y dos chicos viajaban en un auto y son las víctimas del accidente provocado por un camionero que los chocó de atrás en el Acceso Este
El accidente ocurrió alrededor de las 23.40 del domingo, cuando un camión Ford circulaba hacia el oeste, y antes del cruce con calle Maza, en Maipú, el chofer se habría quedado dormido, ya que embistió por detrás a un Chevrolet Corsa.
Tras el impacto, el auto cayó 6 metros por el margen derecho y quedó volcado. En el lugar se montó un operativo de la Policía y ambulancias del Servicio de Emergencias Coordinado, cuyos médicos asistieron a las víctimas.
Mientras, constataron que el chofer del camión estaba ileso y el test de alcoholemia dio negativo.
Las víctimas del accidente quedaron internadas
Los médicos determinaron que el conductor del Corsa sufrió un fuerte golpe en su pecho, además de otras lesiones y fue trasladado al Hospital Central.
Mientras, la mujer tuvo heridas más leves y está fuera de peligro, aunque también fue trasladada al Central.
En el caso de los hermanos, los dos sufrieron varias heridas de consideración por el accidente y quedaron internados en el Hospital Notti.