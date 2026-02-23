Cuatro heridos tras un fuerte accidente en Maipú por un camionero que se quedó dormido

Mientras, constataron que el chofer del camión estaba ileso y el test de alcoholemia dio negativo.

Las víctimas del accidente quedaron internadas

Los médicos determinaron que el conductor del Corsa sufrió un fuerte golpe en su pecho, además de otras lesiones y fue trasladado al Hospital Central.

Mientras, la mujer tuvo heridas más leves y está fuera de peligro, aunque también fue trasladada al Central.

En el caso de los hermanos, los dos sufrieron varias heridas de consideración por el accidente y quedaron internados en el Hospital Notti.