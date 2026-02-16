Un hombre de 68 años murió este martes al protagonizar un accidente, aparentemente en solitario, en la Ruta 7, en Potrerillos.
Un hombre de 68 años murió tras un accidente con su moto en la Ruta 7 cerca de Potrerillos
La víctima, oriunda de San Luis, habría perdido el control de su moto en una curva antes del puente Anderson previo al accidente
El trágico accidente ocurrió alrededor de las 13 en la curva previa al puente Anderson, pasando la localidad lujanina de Potrerillos, según informaron fuentes policiales.
La víctima fatal, oriundo de San Luis, fue identificada como N. R. C. De acuerdo con el parte oficial, el hombre circulaba a bordo de una moto Bajaj de 200cc.
El siniestro fue advertido por visitantes de la zona, quienes llamaron al 911 al observar a un hombre tendido sin signos vitales al costado del río.
La víctima habría perdido el control de la moto en el accidente
Según los primeros detalles de la investigación, el motociclista habría perdido el dominio del rodado en la curva, atravesando el guardarraíl y cayendo luego hacia la orilla del cauce.
Al lugar llegaron efectivos policiales y personal del Servicio de Emergencias Coordinado, quienes constataron el fallecimiento.
Trabajó en el lugar personal de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes, con intervención de la Oficina Fiscal de la jurisdicción.