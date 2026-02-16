Un hombre de 68 años murió tras un accidente con su moto en la Ruta 7 cerca de Potrerillos

accidente moto ruta 7 potrerillos

El siniestro fue advertido por visitantes de la zona, quienes llamaron al 911 al observar a un hombre tendido sin signos vitales al costado del río.

La víctima habría perdido el control de la moto en el accidente

Según los primeros detalles de la investigación, el motociclista habría perdido el dominio del rodado en la curva, atravesando el guardarraíl y cayendo luego hacia la orilla del cauce.

Al lugar llegaron efectivos policiales y personal del Servicio de Emergencias Coordinado, quienes constataron el fallecimiento.

Trabajó en el lugar personal de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes, con intervención de la Oficina Fiscal de la jurisdicción.